Загорожі з дроту, що ріже: Естонія встановлює бар'єри на кордоні з Росією
Джерело:ERR
В Естонії з 17 по 25 листопада відбудуться додаткові навчальні збори Okas-2021. Участь візьмуть 1684 військовослужбовців резерву, які в рамках навчать почнуть облаштовувати тимчасові загородження на кордоні з Росією.
На зборах буде особовий склад інженерних батальйонів та рота розвідки. Естонський Департамент поліції та прикордонної охорони повідомив, що резервісти встановлять на східному кордоні тимчасове 40-кілометрове загородження.
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Бар'єри будуть з дроту, що ріже. Їх встановлять у 3 шари приблизно у десяти місцях, де є найвищий ризик перетину кордону.
Чи відчуває Естонія тиск через мігрантів
Такі дії Естонії спричинені міграційною кризою на кордонах Білорусі, Литви й Польщі. Однак генеральний директор Департаменту поліції та прикордонної охорони Ельмар Вахер зазначив, Естонія не відчуває тиску через мігрантів.
"Ми продовжимо будівництво державного кордону в прискореному темпі, оскільки це є вкрай важливим для запобігання масовій міграції. За оцінкою експертів з безпеки, міграційний тиск як метод гібридної війни використовуватиметься роками і для превенції та припинення цього потрібні не лише фізичні загородження, а й вся інфраструктура з технікою для моніторингу", – сказав Вахер.
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