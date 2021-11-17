Таку заяву зробила міністерка закордонних справ Естонії Єва-Марія Лійметс. Вона пояснила, що потрібно самопроголошеному президенту Білорусі.

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Чого прагне білоруський диктатор

Як зазначила Лійметс, естонське МЗС володіє попередньою інформацією щодо телефонної розмови Лукашенка з німецькою канцлеркою Меркель. У відомстві дізналися, що самопроголошений президент Білорусі хоче уникнути запровадження нових санкційних обмежень.

Він хоче, аби санкції скасували. Щоб його визнали, щоб він міг продовжувати бути главою держави,

– пояснила міністерка.

Вона вважає, що Євросоюз повинен "залишатися єдиним" та не відступати від своїх домовленостей. Очільниця естонського МЗС виступає за те, аби проти режиму Лукашенка були запроваджені нові санкції.

Цікаво! Євросоюз виділяє 700 тисяч євро на термінову допомогу мігрантам у Білорусі. Водночас там закликали надати гуманітарним організаціям доступ до біженців.

Лукашенко вже "спалив усі мости"

Раніше білоруський журналіст Франак Вячорка в ефірі 24 каналу пояснив, що міграційна криза для Лукашенка – це питання фізичного виживання. Мовляв, саме тому він постійно підвищує ставки й щодня проводить ескалацію. Вячорка додав, що диктатор намагається змістити фокус із внутрішньополітичного конфлікту в Білорусі до прикордонного. Проте розуміє, що вже "спалив усі мости" й намагається хоча б "вийти не лузером".