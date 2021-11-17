Такое заявление сделала министр иностранных дел Эстонии Ева-Мария Лийметс. Она пояснила, что нужно самопровозглашенному президенту Беларуси.

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Чего хочет белорусский диктатор

Как отметила Лийметс, эстонский МИД владеет предварительной информацией о телефонном разговоре Лукашенко с немецким канцлером Меркель. В ведомстве узнали, что самопровозглашенный президент Беларуси хочет избежать введения новых санкционных ограничений.

Он хочет, чтобы санкции отменили. Чтобы его признали, чтобы он мог продолжать быть главой государства,

– пояснила министр.

Она считает, что Евросоюз должен "оставаться единым" и не отступать от своих договоренностей. Глава эстонского МИД выступает за то, чтобы против режима Лукашенко были введены новые санкции.

Интересно! Евросоюз выделяет 700 тысяч евро на срочную п омощь мигрантам в Беларуси. В то же время там призвали предоставить гуманитарным организациям доступ к беженцам.

Лукашенко уже "сжег все мосты"

Ранее белорусский журналист Франак Вячорка в эфире 24 канала пояснил, что миграционный кризис для Лукашенко – это вопрос физического выживания. Мол, именно поэтому он постоянно повышает ставки и ежедневно проводит эскалацию. Вячорка добавил, что диктатор пытается сместить фокус с внутриполитического конфликта в Беларуси до пограничного. Однако понимает, что уже "сжег все мосты" и пытается хотя бы "выйти не лузером".