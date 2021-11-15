Таку позицію в ефірі 24 каналу висловив білоруський журналіст Франак Вячорка. Він вважає, що самопроголошений президент Білорусі грає ва-банк.

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"Це для нього не просто питання репутації, а питання виживання. І навіть не політичного, а фізичного. Тому він постійно підвищує ставки, проводить ескалацію щодня", – запевнив Вячорка.

За словами журналіста, Лукашенко зацікавлений, щоб у будь-яких перемовинах у нього була краща позиція.

Він змінює фокус з внутрішньополітичного до прикордонного конфлікту. Мовляв, давайте вирішимо прикордонну кризу, а потім ми самі з'ясовуватимемо білоруські справи. Франак Вячорка Білоруський журналіст

Вячорка: Лукашенко спробує вийти не лузером

Журналіст припустив, що Лукашенко шкодує, що ця історія з мігрантами трапилася взагалі. Річ у тім, що ситуація виходить з-під контролю.

Думаю, він сам не знає, що робити з мігрантами. Росте незадоволеність поміж його ще нещодавніх прихильників,

– зауважив Вячорка.

За словами журналіста, Лукашенко вже спалив всі можливі мости. Ще навесні він мав шанс домовитись, звільнити політв'язнів. Європа ще з ним розмовляла після ситуації з літаком Ryanair. Однак вже все змінилось.

Зараз він – вигнанець. Такою ж робить нашу країну, нашу Білорусь,

– заявив Вячорка.

До слова. У травні 2021 року опозиційного журналіста Романа Протасевича зняли з літака Ryanair. Його разом з дівчиною затримали в Мінську. Тоді розгорівся скандал через такі дії режиму.

"Я не думаю, що він сам сподівається на якісь шанси. Він спробує якось протягнути цей час. Виграти ще місяць, рік. Однак він для себе вже в стадії примирення – коли він вже розуміє, що його час відходить. Він лише спробує якось відійти не лузером", – підсумував журналіст.

Вячорка прокоментував дії режиму Лукашенка: дивіться відео

Міграційна криза: коротко