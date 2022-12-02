Путін кличе Лукашенка "на килим": чи можуть вони узгодити наступ білорусів на Україну

Російський диктатор Владімір Путін та самопроголошений президент Білорусі Алєксандр Лукашенко провели телефонну розмову. Вони домовилися зустрітися в грудні, де в принципі можуть обговорювати питання щодо війни в Україні.

Про це 24 каналу розповів ексспівробітник СБУ та експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак. За його словами, Лукашенко намагається всілякими способами уникнути участі білоруських військ у війні проти України. Однак можна припустити, що на зустрічі диктатори обговорюватимуть військову співпрацю.

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Зараз головна мета Лукашенка – переорієнтувати білоруську економіку. Після початку повномасштабної війни багато ринків збуту для нього закрилися. Тому він намагається посилити співпрацю з Росією.

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Ступак нагадав, що наразі і Генеральний штаб ЗСУ, і українська розвідка повідомляють, що в Білорусі наразі немає ударного угруповання, щоб почати новий наступ на Україну. Загроза вторгнення залишається низькою.

Цілком ймовірно, що обидва диктатори можуть обговорювати питання постачання з Білорусі до Росії важкого озброєння, боєприпасів. Такі процеси активно тривають. До прикладу, влітку українські військові збили гелікоптер ПВК "Вагнера", який раніше передали з Білорусі.

Ступак визнає, що в Лукашенка є певний талант. Він примудряється випрошувати в Росії те, що йому треба, а потім не виконувати обіцянки.

Це талант. Без перебільшення. Людина вміє випросити те, що треба, і натомість багато пообіцяти. Потім він не виконує цього, але приходить знову щось просити, і навіть не червоніє,

– вважає Ступак.

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