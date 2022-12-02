Путин зовет Лукашенко "на ковер": могут ли они согласовать наступление белорусов на Украину
Российский диктатор Владимир Путин и самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко провели телефонный разговор. Они договорились встретиться в декабре, где в принципе могут обсуждать вопросы войны в Украине.
Об этом 24 каналу рассказал экс-сотрудник СБУ и эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. По его словам, Лукашенко пытается всяческими способами избежать участия белорусских войск в войне против Украины. Однако можно предположить, что на встрече диктаторы будут обсуждать военное сотрудничество.
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Сейчас главная цель Лукашенко – переориентировать белорусскую экономику. После начала полномасштабной войны многие рынки сбыта для него закрылись. Поэтому он пытается усилить сотрудничество с Россией.
О чем могут говорить Путин и Лукашенко
Ступак напомнил, что и Генеральный штаб ВСУ, и украинская разведка сообщают, что в Беларуси пока нет ударной группировки, чтобы начать новое наступление на Украину. Угроза вторжения остается низкой.
По всей вероятности, оба диктатора могут обсуждать вопросы поставки из Беларуси в Россию тяжелого вооружения, боеприпасов. Такие процессы активно продолжаются. К примеру, летом украинские военные сбили вертолет ЧВК "Вагнера", ранее переданный из Беларуси.
Ступак признает, что у Лукашенко есть определенный талант. Он умудряется выпрашивать у России то, что ему нужно, а потом не выполнять обещания.
Это талант. Без преувеличения. Человек умеет выпросить то, что нужно, и многое пообещать. Затем он не выполняет этого, но приходит снова что-то просить, и даже не краснеет,
– считает Ступак.
О чем могут говорить Путин и Лукашенко на новой встрече – мнение Ступака: смотрите видео
Что известно об угрозе наступления из Беларуси
- Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко считает, что угроза наступления из Беларуси будет существовать всегда. Однако пока там нет никаких признаков формирования ударной группировки.
- Несмотря на это, процесс ее формирования может начаться и в ближайшее время, и через несколько месяцев. Потому за этой ситуацией нужно тщательно следить.
- В американском Институте Лансинга вообще считают, что Путин хочет ликвидировать Лукашенко. Российский диктатор стремится установить контроль в Беларуси и использовать войска против Украины.