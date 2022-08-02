Хто кого: які держави на боці Китаю і чому США підтримують Тайвань

Напруга довкола Китаю та Тайваню зростає. Міжнародна спільнота в цьому питанні розділилася – хтось підтримує ідею вторгнення Пекіну на острів, а хтось навпаки – обіцяє підтримку Тайбею.

Тайвань підтримують навіть ті країни, які офіційно не визнають його незалежності й дотримуються "політики одного Китаю". На чиєму боці зараз світ, читайте у матеріалі 24 каналу.

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Підтримка Китаю та Тайваню на рівні визнання

Після завершення громадянської війни та поразки партії Ґоміньдан, яка вирушила на Тайвань, у світі утворилися фактично 2 Китаї – Китайська Народна Республіка на материку, яка під владою комуністів, та Республіка Китай – демократична країна на острові Тайвань.

Через це у світі виникла "політика одного Китаю" – країни, визнаючи КНР, розривали дипломатичні відносини з Тайванем і навпаки.

Більшість країн світу визнає КНР, яка контролює материк і заявляє про своє право на острови в Південно-Китайському морі, які під контролем Республіки Китай. Незалежність Тайваню визнають 15 країн:

Беліз;

Есватіні;

Гватемала;

Гаїті;

Ватикан;

Гондурас;

Маршалові острови;

Науру;

Палау;

Парагвай;

Сент-Кітс і Невіс;

Сент-Люсія;

Сент-Вінсент і Гренадини;

Гаїті;

Тувалу;

Однак, якщо ви думаєте, що все так просто й решта країн просто визнає лише КНР, то ви помиляєтеся. Більшість країн світу, зокрема США, Канада, Мексика, Німеччина, Франція, Велика Британія, Франція, Німеччина, Бразилія, Японія, Австралія, Індія тощо, попри "політику одного Китаю" і визнання КНР, активно співпрацюють з Тайванем. Тобто мають неофіційні дипломатичні відносини.

Варто зазначити, що Україна офіційно не входить в це число країн, однак з початком повномасштабного вторгнення, Тайбей надає нашій країні серйозну фінансову підтримку.

Чому США підтримують Тайвань

Після того, як у світі з'явилися 2 Китаї, більшість країн світу надавали підтримку саме Тайваню, оскільки КНР – комуністична держава. Та все ж Пекін зумів переконати ООН, що саме він представляє інтереси Китаю, тому в 1971 році Тайвань втратив місце в Радбезі ООН і його посіла КНР.

Ще одним ударом стало те, що США у 1979 році визнали КНР і встановили дипломатичні відносини з Пекіном. Кількість союзників Тайваню постійно скорочувалася. Зараз їх 15, але в Гондурасі планують відмовитися від зв'язків з Тайбеєм та встановити відносини з Пекіном.

Однак на тлі загрози військового вторгнення у Вашингтоні заявили про готовність надати військову допомогу Тайваню. Така позиція може здатися дивною на тлі того, що США не визнають незалежності Тайваню.

Крім того, на Тайвані досі панує демократія. Тому в США вирішили не змінювати свого статусу захисника демократії у світі.

Однак заяви президента США Джо Байдена суперечать одна одній – говорячи про підтримку Тайваню, лідер Білого дому наголошує на "політиці одного Китаю", якої дотримується Вашингтон.

Після приземлення на Тайвані спікерка Палати представників Ненсі Пелосі наголосила, що США підтримують статус-кво Тайваню і виступають проти односторонніх спроб його змінити.

Китай чи Тайвань: хто заявив про свою позицію

Окрім США, про свою підтримку Тайваню оголосили в Німеччині. На конференції ООН 2 серпня голова МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила, що Берлін підтримує Тайвань і робитиме це у випадку нападу Китаю.

У Швейцарії, яка до повномасштабного вторгнення України була нейтральною у світових конфліктах, пригрозили санкціями Пекіну у випадку нападу на Тайвань.

Водночас представниця мзс росії марія захарова традиційно звинуватила США у нібито провокаціях і заявила, що росія повністю підтримує китай.

Також про готовність до війни заявили і в КНДР. Окрім того, слова підтримки Китаю лунають з білорусі та Ірану.

Водночас в Україні офіційна позиція щодо загрози війни між Китаєм та Тайванем не лунала. Воно і не дивно – Україна виступає проти військових конфліктів, однак зараз триває війна на нашій території.

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