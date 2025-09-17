У Білорусі закінчилися спільні з Росією військові навчання "Захід-2025". Тепер є питання, куди країна-агресорка перекине свої війська.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан. За його словами, ситуація на фронті складається для Росії не так, як там собі планували. Ще є питання, яку частину з тих військ, які брали участь у навчаннях, вони взагалі здатні перекинути на фронт.

Куди Росія може перекинути війська?

Як наголосив Кузан, усе залежатиме від того, як надалі буде розвиватися ситуація на фронті. Станом на зараз Росії взагалі не вдалося досягнути цілей літньої наступальної кампанії. Вони хотіли захопили усю територію Донецької області. А вже потім перемкнути увагу на Південь.

Жодного з цих завдань вони не змогли виконати. Так навіть немає передумов для виконання цього завдання. Сили оборони України тримаються на Покровському напрямку. А вклинення на півночі розсічене на сектори,

– сказав Кузан.

Російські окупанти продовжують рухатися невеликими штурмовими групами. Однак, коли зникне "зеленка" на фронті, то просуватися їм стачно важче.

Навчання "Захід-2025": коротко