Захист оскаржує запобіжний захід ветерану АТО, якого підозрюють у вбивстві при самообороні

Адвокат ветерана бойових дій Андрія Пекельного, якого підозрюють у вбивстві через перевищення самооборони, подав апеляцію на запобіжний захід свого підзахисного. Чоловіка зобов'язали перебувати під цілодобовим домашнім арештом.

Про це виданню розповів адвокат ветерана АТО Віталій Коломієць. Він уточнив, що скаргу подав інший захисник Пекельного, який працює на місці, до неї надалі також планують долучити доповнення з доказами.

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Захист ветерана АТО про запобіжний захід

Юрист вважає запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт – надміру суворим для статті, за якою ветерану повідомили про підозру.

Злочин, який зараз за підозрою інкриміновано – невеликої тяжкості, 118 стаття. Запобіжний захід обрано для тяжкого злочину, тобто позбавлення волі. Йому не дали особисте зобов'язання, заставу, поруку,

– наголосив адвокат.

Та додав, що його підзахисному обрали достатньо суворий запобіжний – цілодобовий, не нічний, домашній арешт.

Очікування адвоката щодо закриття справи

Досудове розслідування триватиме 2 місяці, після цього почнеться розгляд справи по суті. За словами Коломійця, захист розраховує на закриття справи.

"Ми розраховуємо, що це слідство буде закінчене постановою про закриття кримінального провадження і не буде направлене до суду. Ми клопотання про закриття подамо якнайшвидше в прокуратуру", – зазначив адвокат.

Захист про заяву Авакова

Захисник прокоментував заяву міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, який назвав повідомлення Пекельному про підозру "передчасним" та "необґрунтованим". Коломієць пояснив, що за законом урядовець не має стосунку до слідства і не мав би коментувати справу.

Якщо такий політик висловив таку думку, ми її підтримуємо, що підозра необґрунтована й передчасна. Це добре. Якби це сказав президент, теж було б добре. Але що стосується процесу, то точно міністр не має ніякого стосунку і що стосується можливості як закрити кримінальне провадження, так і змінити підслідність,

– уточнив Коломієць.

Перспектива розгляду апеляції

Адвокат повідомив також: щодо нападу на самого Пекельного, учасника якого він смертельно поранив, була подана заява в поліцію, а також скарги з вимогою до слідчих перереєструвати провадження, почати розслідування та провести слідчі дії.

"Мабуть, були слідчі дії, але стороні захисту дають тільки той матеріал, який дають одночасно із запобіжним заходом. Інше – це таємниця слідства", – додав він.

За словами Коломійця, розгляд апеляційної скарги на арешт мають призначити впродовж 3 днів. Однак адвокат припускає, що через затримку з передачею матеріалів розгляд може затягнутися.

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