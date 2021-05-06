Проти молодиків, які напали на ветерана АТО на Тернопільщині, відкрили справу
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження через напад на будинок 24-річного ветерана АТО на Тернопільщині. Водночас про підозру наразі нікому не повідомляли.
Джерело:OBOZREVATEL
Таку інформацію надали у Тернопільській обласній прокуратурі. Розслідування ведеться за статтею про порушення недоторканності житла, поєднане з насильством.
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Процесуальне керівництво у справі поки що здійснює Теребовлянська місцева прокуратура. Проте найближчим часом це може змінитися.
Все тому, що справу про напад на ветерана АТО передали до Головного слідчого управління Національної поліції у Києві.
Ветерану оголосили про підозру
Правоохоронці вже оголосили ветерану АТО про підозру. Водночас міністр внутрішніх справ Арсен Аваков вважає її необґрунтованою.
За його словами, слідчі клопотатимуть про зміну запобіжного заходу – з цілодобового домашнього арешту на особисте зобов'язання.
Урядовець наголосив, що хлопець був вимушений застосувати холодну зброю для самозахисту. Адже закон гарантує кожному право на самооборону та захист житла.
Різанина на Тернопільщині: основне
- Інцидент стався в ніч проти 3 травня у селі Глещава на Тернопільщині. Нетверезі хлопці вирвали дверні ручки та вибили двері у будинку ветерана.
- Перед тим між ним виник конфлікт у місцевому клубі. Трапилося це через те, що ветеран зробив хлопцям зауваження. Він пішов додому, аби уникнути бійки.
- Коли нападники вибили двері, підозрюваний злякався за матір, яка разом з ним була у будинку, й викликав поліцію. Після цього – вийшов до компанії із ножем.
- Зрештою, почалася штовханина. 24-річний ветеран випадково вдарив ножем одного з нападників. Той помер від втрати крові.
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