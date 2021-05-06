Правоохоронці відкрили кримінальне провадження через напад на будинок 24-річного ветерана АТО на Тернопільщині. Водночас про підозру наразі нікому не повідомляли.

Таку інформацію надали у Тернопільській обласній прокуратурі. Розслідування ведеться за статтею про порушення недоторканності житла, поєднане з насильством.

Читайте також Різанина на Тернопільщині за участю атовця: що відомо про загиблого нападника

Процесуальне керівництво у справі поки що здійснює Теребовлянська місцева прокуратура. Проте найближчим часом це може змінитися.

Все тому, що справу про напад на ветерана АТО передали до Головного слідчого управління Національної поліції у Києві.

Ветерану оголосили про підозру

Правоохоронці вже оголосили ветерану АТО про підозру. Водночас міністр внутрішніх справ Арсен Аваков вважає її необґрунтованою.

За його словами, слідчі клопотатимуть про зміну запобіжного заходу – з цілодобового домашнього арешту на особисте зобов'язання.

Урядовець наголосив, що хлопець був вимушений застосувати холодну зброю для самозахисту. Адже закон гарантує кожному право на самооборону та захист житла.

Різанина на Тернопільщині: основне