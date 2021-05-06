Против парней, которые напали на ветерана АТО на Тернопольщине, открыли дело
Правоохранители открыли уголовное производство из-за нападения на дом 24-летнего ветерана АТО на Тернопольщине. В то же время о подозрении пока никому не сообщали.
Источник:OBOZREVATEL
Такую информацию предоставили в Тернопольской областной прокуратуре. Расследование ведется по статье о нарушении неприкосновенности жилища, объединенном с насилием.
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Процессуальное руководство по делу пока осуществляет Теребовлянская местная прокуратура. Однако в ближайшее время это может измениться.
Все потому, что дело о нападении на ветерана АТО передали в главное следственное управление Национальной полиции в Киеве.
Ветерану объявили о подозрении
Правоохранители уже объявили ветерану АТО о подозрении. В то же время министр внутренних дел Арсен Аваков считает его необоснованным.
По его словам, следователи будут ходатайствовать об изменении меры пресечения – с круглосуточного домашнего ареста на личное обязательство.
Чиновник отметил, что парень был вынужден применить холодное оружие для самозащиты. Ведь закон гарантирует каждому право на самооборону и защиту жилья.
Резня на Тернопольщине: основное
- Инцидент произошел в ночь на 3 мая в селе Глещава на Тернопольщине. Нетрезвые ребята вырвали дверные ручки и выбили дверь в доме ветерана.
- Перед тем между ними возник конфликт в местном клубе. Случилось это из-за того, что ветеран сделал ребятам замечание. Он пошел домой, чтобы избежать драки.
- Когда нападавшие выбили дверь, подозреваемый испугался за мать, которая вместе с ним была в доме, и вызвал полицию. После этого – вышел к компании с ножом.
- В конце концов, началась потасовка. 24-летний ветеран случайно ударил ножом одного из нападавших. Тот умер от потери крови.
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