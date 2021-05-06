Правоохранители открыли уголовное производство из-за нападения на дом 24-летнего ветерана АТО на Тернопольщине. В то же время о подозрении пока никому не сообщали.

Такую информацию предоставили в Тернопольской областной прокуратуре. Расследование ведется по статье о нарушении неприкосновенности жилища, объединенном с насилием.

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Процессуальное руководство по делу пока осуществляет Теребовлянская местная прокуратура. Однако в ближайшее время это может измениться.

Все потому, что дело о нападении на ветерана АТО передали в главное следственное управление Национальной полиции в Киеве.

Ветерану объявили о подозрении

Правоохранители уже объявили ветерану АТО о подозрении. В то же время министр внутренних дел Арсен Аваков считает его необоснованным.

По его словам, следователи будут ходатайствовать об изменении меры пресечения – с круглосуточного домашнего ареста на личное обязательство.

Чиновник отметил, что парень был вынужден применить холодное оружие для самозащиты. Ведь закон гарантирует каждому право на самооборону и защиту жилья.

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