На Закарпатті затримали чоловіка, який скоїв сексуальне насильство стосовно дитини. За скоєний злочин чоловікові загрожує ув'язнення.

Про це пише 24 Канал з посиланням на поліцію Закарпатської області.

Що відомо про зґвалтування дівчинки на Закарпатті?

У Воловці 21-річного чоловіка підозроють у зґвалтуванні 13-річної дівчинки. Його дії призвели до її вагітності. Жінка у понеділок, 18 серпня, звернулася до поліції та заявивла, що її дитину зґвалтували.

Поліцейські відділення поліції №2 Мукачівського районного управління почали розслідування та знайшли ймовірного ґвалтівника. Стало відомо, що нцидент трапився у червні в одному з населених пунктів району.

Під час опитування чоловіка він зізнався у скоєному. Так правоохоронці повідомили фігурантові про підозру за зґвалтування дитини, яка не досягла чотирнадцяти років.

Наразі підозрюваного помістили до ізолятора тимчасового тримання. Поліцейські продовжують досудове розслідування. Чоловікові загрожує до 15 років позбавлення волі.

