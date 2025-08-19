На Закарпатті чоловіка судитимуть за зґвалтування дитини: дівчинка вагітна
- На Закарпатті затримали 21-річного чоловіка за підозрою у зґвалтуванні 13-річної дівчинки, що призвело до її вагітності.
- Підозрюваний зізнався, йому загрожує до 15 років ув'язнення.
На Закарпатті затримали чоловіка, який скоїв сексуальне насильство стосовно дитини. За скоєний злочин чоловікові загрожує ув'язнення.
Про це пише 24 Канал з посиланням на поліцію Закарпатської області.
Дивіться також У Харкові чоловік напав з ножем на трьох військовослужбовців ТЦК і поліцейського
Що відомо про зґвалтування дівчинки на Закарпатті?
У Воловці 21-річного чоловіка підозроють у зґвалтуванні 13-річної дівчинки. Його дії призвели до її вагітності. Жінка у понеділок, 18 серпня, звернулася до поліції та заявивла, що її дитину зґвалтували.
Поліцейські відділення поліції №2 Мукачівського районного управління почали розслідування та знайшли ймовірного ґвалтівника. Стало відомо, що нцидент трапився у червні в одному з населених пунктів району.
Під час опитування чоловіка він зізнався у скоєному. Так правоохоронці повідомили фігурантові про підозру за зґвалтування дитини, яка не досягла чотирнадцяти років.
Наразі підозрюваного помістили до ізолятора тимчасового тримання. Поліцейські продовжують досудове розслідування. Чоловікові загрожує до 15 років позбавлення волі.
Останні новини про зґвалтування дітей
У Києві поліцейського засудили за зґвалтування 10-річної дитини. Колишній дільничний столичної поліції скоїв сексуальне насилля над дитиною та погрожував посадити її батьків, якщо вона комусь розповість про злочин. Чоловіка засудили до 11 років в'язниці, йому також заборонили працювати в правоохоронних органах. Засуджений заперечував провину.
У Київській області у травні 34-річного чоловіка затримали за зґвалтування 15-річну дівчину. Перед цим він пригостив її алкоголем і запросив до себе додому. Суд взяв злочинця під варту.
У Сумській області 39-річний чоловік отримав 15 років ув'язнення за систематичне зґвалтування падчерки та її подруги. Щоб дівчата не розповіли про дії злочинця, він погрожував їм розправою.