Геть русскій мір: на Закарпатті заборонили діяльність релігійних громад, пов'язаних з Росією

В Україні продовжують позбуватися будь-яких зв'язків з країною-агресоркою. Так, на Закарпатті нарешті заборонили діяльність релігійних організацій, які мають зв'язок з Росією.

Це стало можливим після підтримки депутатами обласної ради рішення "Про забезпечення зміцнення національної безпеки у сфері діяльності громадських та релігійних організацій на території Закарпатської області".

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Які організації заборонили

Відповідне рішення передбачає заборону на території Закарпатської області:

релігійних;

церковних

громадських;

інших організацій.

За умови, що вони співпрацюють або ж пов'язані з Росією.

До заборони у рішенні депутати додають рекомендації правоохоронним органам забезпечити швидке та дієве реагування на виявлення фактів ведення антиукраїнської пропаганди з боку представників релігійних, громадських та інших організацій,

– кажуть в облраді.

Зауважимо, що в Україні триває перехід МП до ПЦУ. Але слід розуміти, що перед цим представників колишньої прокремлівської церкви перевірятимуть.

Як проходитиме перевірка

Про сам процес перевірки розповів настоятель Православної церкви України Епіфаній. Він зауважив, що у кандидатів запитуватимуть, чи не застосовували вони проросійські меседжі під час своїх проповідей. Також дізнаватимуться, чи є у них російський паспорт.

Але і це ще не все. Перевірятимуть також наявність зв'язків зі служителями російської православної церкви.

Будемо перевіряти, робити все задля того, щоб такі люди, прийшовши до української церкви, не руйнували її зсередини,

— зазначив Епіфаній

Він переконаний, що в УПЦ МП є багато священників, які насправді є патріотами нашої держави. Якщо до ПЦУ хочуть потрапити ті, хто проповідував ідеологію ворога та має російський паспорт, то вони повинні покаятися та відмовитися від громадянства Росії. Лиш у такому випадку ухвалюватимуть рішення щодо того, чи брати їх до складу ПЦУ.

Наостанок зауважимо, що УПЦ переходить на Новоюліанський календар з 1 вересня. Це означає, що Різдво, Покрови та низку інших нерухомих свят ми відзначатимемо раніше за росіян.