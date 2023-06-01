Русский мир не пройдет: на Закарпатье запретили религиозные общины, связанные с Россией

В Украине продолжают избавляться от любых связей со страной-агрессором. Так, на Закарпатье наконец-то запретили деятельность религиозных организаций, у которых есть связь с Россией.

Это стало возможным после поддержки депутатами областного совета "Об обеспечении укрепления национальной безопасности в сфере деятельности общественных и религиозных организаций на территории Закарпатской области".

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Какие организации запретили

Соответствующее решение предусматривает запрет на территории Закарпатской области:

религиозных;

церковных

общественных;

других организаций.

При условии, что они сотрудничают или связаны с Россией.

К запрету в решении депутаты добавляют рекомендации правоохранительным органам обеспечить быстрое и действенное реагирование на выявление фактов ведения антиукраинской пропаганды со стороны представителей религиозных, общественных и других организаций,

– говорят в облсовете.

Заметим, что в Украине продолжается переход МП в ПЦУ. Но следует понимать, что перед этим представителей бывшей прокремлевской церкви будут проверять.

Как будет проходить проверка

О самом процессе проверки рассказал настоятель Православной церкви Украины Епифаний. Он отметил, что у кандидатов будут спрашивать, не применяли ли они пророссийские месседжи во время своих проповедей. Также узнают, есть ли у них российский паспорт.

Но это еще не все. Проверят также наличие связей со служителями русской православной церкви.

Будем проверять, делать все для того, чтобы такие люди, придя в украинскую церковь, не разрушали ее изнутри,

– отметил Епифаний.

Он убежден, что в УПЦ МП много священников, которые на самом деле являются патриотами нашего государства. Если в ПЦУ хотят попасть те, кто проповедовал идеологию врага и имеет российский паспорт, то они должны покаяться и отказаться от гражданства России. Только в таком случае будут принимать решение о том, брать ли их в состав ПЦУ.

В заключение заметим, что УПЦ переходит на Новоюлианский календарь с 1 сентября. Это означает, что Рождество, Покровы и ряд других неподвижных праздников мы будем отмечать раньше россиян.