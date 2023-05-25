Государственный праздник будут просить перенести, чтобы Покров и дальше совпадал с Днем защитников и защитниц. Об этом сообщил Митрополит Переяславский и Вишневский Александр.

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Что известно о переносе праздника

Митрополит Александр сообщил, что ПЦУ планирует обратиться в соответствующие органы государственной власти, чтобы урегулировать вопрос о переносе праздника. Он также заявил, что для церкви это решение будет крайне важным, ведь есть всего два государственных и церковных праздника, которые совпадают по дате.

Это Покров и День Государственности. Фактически, это только два праздника, которые мы отмечаем совместно с государством, которые совпадают с церковными праздниками, государственные даты. А Рождество 25 декабря – оно и так уже было объявлено государством выходным днем,

– сообщил митрополит Александр.

Праздник Покрова до сих пор ПЦУ отмечала 14 октября, однако уже с сентября, по новоюлианскому календарю, на который и перешла церковь, Покров придется на 1 октября. А День Государственности, празднующийся в Украине 28 июля, пока что совпадает с днем Крещения Киевской Руси.

Напомним, что только в течение 2022 года процент прихожан ПЦУ, поддержавших идею переноса Рождества с 7 января на 25 декабря, серьезно вырос: с 26% до 44%.

Что известно о переходе ПЦУ на новый календарь