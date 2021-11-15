На Закарпатті знайшли повішеним хлопця, якого шукали 2 тижні

У лісі Закарпатської області знайшли повішеним 18-річного хлопця. Його розшукували протягом 2 тижнів.

Дядько хлопця зранку 14 листопада повідомив, що його знайшли повішеним. Із заявою про зникнення він звернувся до правоохоронців ще 2 тижні тому. Про це розповіла речниця поліції Закарпаття Ганна Дан.

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Хлопець жив у селищі Середнє. Коли він зник, орієнтування розіслали правоохоронцям по всьому регіону. Сформували ініціативні групи для пошуку, куди входили і поліцейські, і громадськість. На жаль, закарпатця знайшли вже мертвим.

Чи було це самогубством

Триває досудове розслідування у справі. Поліція з'ясовує обставини.

За словами Дан, щоб встановити конкретні причини смерті, проведуть розтин. Однак наразі мовиться про самогубство.

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