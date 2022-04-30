Закатовані та розстріляні: на Київщині виявили яму, в яку окупанти скинули вбитих місцевих
Джерело:Поліція Київської області
У Бучанському районі Київської області виявили ще одне місце масових поховань мирних людей. Російські військові катували цивільних, після чого вбивали.
Росіяни зв'язували руки жертвам і намотували на обличчя тканину
Місце поховання виявили 29-го квітня у лісі поряд із селом Мироцьке. Правоохоронці знайшли яму з тілами трьох чоловіків, яких вбили російські солдати.
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У поліції розповіли про звірства, які росіяни вчиняли над мирними українцям. Зокрема, війська агресора прострілювали людям кінцівки та інші частини тіла. Після цього вони скидали тіла в яму та засипали її, щоб приховати воєнні злочини.
Жертв катували тривалий період часу, на кінцівках знайдено кульові поранення. На останок кожному із чоловіків стріляли у вухо. Це чергове масове поховання, яке зробили окупанти на території Бучанського району, того багатостраждального району, де вбили і закатували вже більше тисячі громадян,
– заявив начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов.
Повідомляється, що росіяни зв'язували руки жертвам і намотували на обличчя тканину. У деяких чоловіків в роті знаходився кляп.
У поліції додали, що на території Київщини вже оглянуто 1 202 тіла цивільних громадян, які були вбиті росіянами.
Звірства росіян на Київщині
- Частина територій Київської області, зокрема Гостомель, Ірпінь, Буча, Бородянка, перебували майже місяць під окупацією російських військових.
- Росіяни жорстоко знущалися та вбивали українців, які не змогли евакуюватися у безпечні місця. Вони ґвалтували, били людей та грабували.
- Естонія, Латвія та Канада вже визнали звірства російських військових – геноцидом українців. На місцях звірств окупантів вже побували провідні політики.
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