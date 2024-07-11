Війна в Україні може тривати роками, але Росія поступово виснажується, – Bloomberg

Війна, яку російська армія розпочала проти України, може тривати ще багато років. Наразі жодна зі сторін не може здобути вирішальну перевагу у бойових діях.

Журналісти Bloomberg пишуть, що завершення війни в Україні, чи то через явну перемогу однієї зі сторін, чи то через брудний компроміс, чи то просто припинення бойових дій без остаточної угоди, залежатиме не стільки від тактики на полі бою, скільки від того, яка сторона першою вичерпає свої ресурси.

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Який стан нарощення озброєння Україною і Росією зараз

У матеріалі журналістів мовиться, що у війні, що триває між Україною та Росією, обидві сторони активно прагнуть посилити свої технічні можливості, намагаючись отримати перевагу на полі бою. Україна шукає високоточну зброю великої дальності, здатну виявляти і знищувати аеродроми на території країни-агресорки, з яких запускаються ракети по українських містах і військових об'єктах. Тим часом Росія зосереджується на посиленні свого повітряного арсеналу, щоб перекрити українську оборону за допомогою комбінації балістичних ракет, безпілотників і планерних бомб.

Так, Україна почала використовувати сучасні європейські ракети, такі як Storm Shadow і американські ATACMS, для ураження російських позицій, аеродромів і складів озброєнь. Українські Повітряні сили також розробляють стратегію використання потенційних прогалин у російській протиповітряній обороні після того, як вони отримають винищувачі F-16.

Водночас російська оборонна промисловість, попри західні санкції, вийшла на повну потужність, а заводи країни-агресорки працюють цілодобово, нарощуючи виробництво озброєнь. На додаток до цього, Москва звернулася за допомогою стосовно зброї до своїх стратегічних партнерів – Ірану, Північної Кореї та Китаю.

Витрати Росії на оборону у відсотках від національної економіки наближаються до рівня, досягнутого востаннє в розпал холодної війни в 1980-х за часів Радянського Союзу, що ускладнює її здатність продовжувати нарощувати військове виробництво. Уряд все ще повинен задовольнити деякі свої потреби в озброєнні, включно з бронетехнікою, шляхом переоснащення резервних запасів, і може витратити це джерело озброєнь протягом наступних двох років,

– сказала Дара Массікот, старший науковий співробітник Фонду Карнегі за міжнародний мир.

Що кажуть експерти про закінчення війни між Росією і Україною

Керівник московського Центру аналізу стратегій і технологій Руслан Пухов зазначив, що стратегія Росії "завдати ворогу тисячу ударів" розрахована на виснаження українських Збройних Сил. Але, на думку експерта, це дуже дорого вартує з погляду людських втрат і техніки, а також може призвести до надмірного виснаження російського військового потенціалу.

Інший російський військовий експерт, старший науковий співробітник Jamestown Foundation Павло Лузін розповів, що Росія виснажується як в плані людей, особливо якщо говорити про підготовлених солдатів, сержантів і молодших офіцерів, так і в плані зброї.

А Бен Баррі, старший науковий співробітник відділу сухопутних війн лондонського Міжнародного інституту стратегічних досліджень, наголосив, що ключовим елементом закінчення війни цілком може бути змагання між російською тактикою виснаження та зусиллями України отримати асиметричну перевагу за допомогою передових західних технологій, за умови, що це прийде в достатній час і в достатньому обсязі.

"Якщо це станеться, воєнний імпульс може знову похитнутися, що принесе користь Києву. Але поки що сухопутна війна виглядає кривавою та вигідною Москві", – зауважив Баррі.