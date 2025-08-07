Безпекові радники України та Європи провели доволі довгу розмову зі спеціальним представником США Стівом Віткоффом, вона вже закінчилася.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на українського президента Володимира Зеленського. За його словами, вона була "дуже детальною".

Що відомо про розмову?

Стів Віткофф провів відеоконференцію з безпековими радниками України та НАТО. Мали обговорити його візит до Москви та можливу зустріч Трампа з Путіним. Результати відповідної розмови вже доповіли Зеленському.

Щойно наша команда мені доповіла, що безпекові радники провели доволі довгу розмову, дуже детальну. Вагомий склад учасників був на розмові. Це важливо. Дякую всім за роботу, за справжнє бажання зупинити вбивства й забезпечити тривалий мир,

– написав він.

За його словами, у п'ятницю, 8 серпня, очікується продовження розмови. Він наголосив, що ще багато роботи потрібно зробити, і наголосив на готовності України наполегливо працювати у цьому напрямку задля досягнення миру.

Нагадаємо, після розмови Віткоффа і Путіна Дональд Трамп провів телефонну розмову з Володимиром Зеленським, а також низкою європейських лідерів, в ході якої поділився з ними відповідною інформацією з цього приводу.