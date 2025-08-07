Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на українського президента Володимира Зеленського. За його словами, вона була "дуже детальною".

Дивіться також Розмова Віткоффа з безпековими радниками України та Європи вже почалася, – ЗМІ

Що відомо про розмову?