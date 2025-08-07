Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на українського президента Володимира Зеленського. За його словами, вона була "дуже детальною".
Безпекові радники України та Європи провели доволі довгу розмову зі спеціальним представником США Стівом Віткоффом, вона вже закінчилася.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на українського президента Володимира Зеленського. За його словами, вона була "дуже детальною".
