Чи закінчиться карантин в Україні у 2022 році: прогнози експертів

Загроза COVID-19 залишатиметься зі світом та з Україною й у 2022 році. Причина – у постійній мутації вірусу та низьких темпах вакцинації. Експерти впевнені, що доволі високою залишається можливість введення нового локдауну в Україні вже цієї зими.

Про те, як змінювалася ситуація з коронавірусом протягом 2021 року, що буде з карантином в Україні у 2022 році та чи може COVID-19 стати звичайною сезонною хворобою – розповідає сайт 24 каналу.

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Яка наразі ситуація в Україні

За даними МОЗ, станом на 18 січня 2022 року 4 області відповідають "помаранчевій" зоні:

Івано-Франківська;

Рівненська;

Сумська;

Чернівецька.

Всі інші області та місто Київ поки що перебувають у "жовтій" зоні.

Рівень епідемічної ситуації у різних областях України / Дані МОЗ

Нагадаємо, що Кабінет Міністрів України продовжив дію адаптивного карантину на території України до 31 березня 2022 року.

Окрім того, з 6 грудня почали діяти, які перш за все стосуються невакцинованих громадян. Тепер на жовтому рівні епіднебезпеки для відвідування та роботи громадських закладів, ресторанів, спортцентрів, розважальних закладів, участі в масових заходах тощо потрібно принаймні одне щеплення проти COVID-19, чинний негативний тест чи сертифікат про одужання.

Також був зменшений термін дії документа про отримання однієї дози вакцини проти COVID-19: "жовтого" COVID-сертифіката та довідки форми 063-О. Раніше вони були чинними протягом 120 днів, а з 6 грудня – 30 днів. У випадку, якщо людина не зробила другу дозу вакцини протягом 30 днів, її документ перестає діяти.

Інфографіка сайту 24 каналу

Як змінювалася ситуація з COVID-19

Юрій Ганиченко, керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки (KSE), розповів, що у 2020 році захворюваність рухалася відносно сезонності інших грипоподібних захворювань.

Для Європи й України – це було зростання весною і восени, а, наприклад, для Південної Америки – зростання влітку. Ця сезонність спостерігалася до кінця першої половини 2021 року.

2021 рік став набагато складнішим з точки зору прогнозування, і основна причина – у мутації вірусу. У 2021 році сезонність абсолютно відійшла на другий план, хоча у 2020 сезонність та карантинні обмеження були основними факторами, за якими відбувалося прогнозування. У 2021 році прийшли нові фактори – це тривалість імунітету. Другий великий фактор – це вакцинація та її темпи. Але залишився фактор впливу карантинних обмежень, який був і раніше,

– пояснив Ганиченко.

Динаміка захворюваності на коронавірус / Інфографіка KSE

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Фахівець також зазначив, що в наразі в України достатньо ресурсів, щоб вакцинувати близько 1% дорослого населення за добу. Загалом, за 2021 рік Україна виконала ціль ВООЗ щодо вакцинації 40% дорослого населення. Хоча у ВООЗ була ціль щепити 40% всього населення.

За 2021 рік трошки менше ніж 15 мільйонів українців отримали щеплення принаймні однією дозою. І менше ніж 14 мільйонів осіб пройшли повний курс вакцинації. Станом на 31 грудня 2021 року 44% дорослого населення повністю були вакциновані в Україні,

– уточнила Катерина Кузьмінова, аналітикиня Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки.

Динаміка вакцинації в Україні / Інфографіка KSE

Що буде з карантином в Україні у 2022 році

Експерти впевнені, що коронавірус у 2022 році нікуди не зникне, а продовжить мутувати. Так, аналіз Київської школи економіки також демонструє більшу протяжність та потужність осінньої Дельта-хвилі за весняну.

Різниця між піками у кількості госпіталізованих, кількості нових випадків та померлих для першої хвилі захворюваності у 2021 році складала 11 днів, а для другої осінньої – близько 15 днів, тобто збільшення становить 27%.

Саме тому у разі підтвердження більшої поширюваності та більшої стійкості до вакцин новий штам Омікрон, виявлений вперше в Південній Африці, може вимагати ще більшого охоплення населення вакцинацією у 2022 році та впровадження додаткових стримуючих заходів – продовження системи адаптивного карантину.

Випадків зараження штамом Омікрон поки не так багато в Україні. Ми говоримо про те, що будуть створюватися кластери, де буде починатися поширення захворюваності в Україні. І це поширення може починатися з будь-якого регіону. Наприклад, під час хвилі Дельта першим регіоном, який опинився у червоній зоні, стала Херсонська область, яка під час весняної хвилі показувала хороші результати,

– зауважив Юрій Ганиченко.

Аналітики уточили, що наразі у зоні потенційного ризику перебувають два українські регіони – Сумська та Івано-Франківська, де коефіцієнти виявлення нових випадків складають 24,8% та 22,1% відповідно при рекомендованих ВООЗ 5%. В KSE прогнозують, що нова хвиля може розпочатися в країні вже в січні.

У Міністерстві охорони здоров'я вважають, що тенденції щодо поширення Омікрону у світі свідчать про те, що Україна теж не уникне нового спалаху коронавірусної хвороби.

За даними МОЗ, Україна не уникне нового спалаху COVID-19 / Фото Pixabay

Експерти ВООЗ припустили, що пандемія коронавірусу може перейти у форму сезонної хвороби. Так, за планами ВООЗ до кінця 2022 року буде вакциновано 70% населення.

Ми переконані, що до кінця 2022-го року ситуація з коронавірусом стане контрольованою і ми зможемо значно знизити кількість випадків тяжкого перебігу хвороби та смертей. Якщо ми досягнемо позначки у 70% вакцинованих, то будемо у кардинально іншій ситуації з точки зору епідеміології,

– заявила очільниця експертної групи ВООЗ Марія ван Керкхове.

Перехід від пандемії до стану сезонного захворювання буде відрізнятися у кожній країні залежно від рівня імунітету серед населення та рівня вакцинації.

Коронавірус може стати звичайною сезонною хворобою, але є умова / Фото Pixabay

Але все ж з часом COVID-19 може стати просто сезонною хворобою, яка вже не буде настільки загрозливою для населення. Але для того, аби коронавірус став ендемічним, необхідно імунізувати 80 – 85% населення кожної країни. Лише в такому випадку існує можливість переходу в ендемічну фазу.

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