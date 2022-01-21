Закончится ли карантин в Украине в 2022 году: прогнозы экспертов

Угроза COVID-19 будет оставаться с миром и с Украиной и в 2022 году. Причина – в постоянной мутации вируса и низких темпах вакцинации. Эксперты уверены, что достаточно высокой остается возможность введения нового локдауна в Украине уже этой зимой.

О том, как менялась ситуация с коронавирусом в течение 2021 года, что будет с карантином в Украине в 2022 году и может ли COVID-19 стать обычной сезонной болезнью – рассказывает сайт 24 канала.

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Какая сейчас ситуация в Украине

По данным Минздрава, по состоянию на 18 января 2022 года 4 области соответствуют "оранжевой" зоне:

Ивано-Франковская;

Ровненская;

Сумская;

Черновицкая.

Все остальные области и город Киев пока находятся в "желтой" зоне.

Уровень эпидемической ситуации в разных областях Украины / Данные Минздрава

Напомним, что Кабинет Министров Украины продлил действие адаптивного карантина на территории Украины до 31 марта 2022 года.

Кроме того, с 6 декабря начали действовать, которые прежде всего касаются невакцинированных граждан. Теперь на желтом уровне эпидопасности для посещения и работы общественных заведений, ресторанов, спортцентров, развлекательных заведений, участия в массовых мероприятиях и пр. нужно по крайней мере одну прививку против COVID-19, действующий отрицательный тест или сертификат о выздоровлении.

Также был уменьшен срок действия документа о получении одной дозы вакцины против COVID-19: "желтого" COVID-сертификата и справки формы 063-А. Ранее они были действительны в течение 120 дней, а с 6 декабря – 30 дней. В случае, если человек не сделал вторую дозу вакцины в течение 30 дней, его документ перестает действовать.

Инфографика сайта 24 канала

Как менялась ситуация с COVID-19

Юрий Ганиченко, руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE), рассказал, что в 2020 году заболеваемость двигалась относительно сезонности других гриппоподобных заболеваний.

Для Европы и Украины – это был рост весной и осенью, а, например, для Южной Америки – рост летом. Эта сезонность наблюдалась до конца первой половины 2021 года.

2021 год стал намного сложнее с точки зрения прогнозирования, и основная причина – в мутации вируса. В 2021 году сезонность абсолютно отошла на второй план, хотя в 2020 сезонность и карантинные ограничения были основными факторами, по которым происходило прогнозирование. В 2021 году пришли новые факторы – это продолжительность иммунитета. Второй большой фактор – это вакцинация и ее темпы. Но остался фактор влияния карантина, который был и раньше,

– объяснил Ганиченко.

Динамика заболеваемости коронавирусом / Инфографика KSE

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Специалист также отметил, что в настоящее время у Украины достаточно ресурсов, чтобы вакцинировать около 1% взрослого населения за сутки. В целом, за 2021 год Украина выполнила цель ВОЗ по вакцинации 40% взрослого населения. Хотя у ВОЗ была цель вакцинировать 40% всего населения.

За 2021 год чуть меньше 15 миллионов украинцев получили прививки по крайней мере одной дозой. И менее 14 миллионов человек прошли полный курс вакцинации. По состоянию на 31 декабря 2021 года 44% взрослого населения полностью были вакцинированы в Украине,

– уточнила Екатерина Кузьминова, аналитик Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики.

Динамика вакцинации в Украине / Инфографика KSE

Что будет с карантином в Украине в 2022 году

Эксперты уверены, что коронавирус в 2022 году никуда не исчезнет, а продолжит мутировать. Так, анализ Киевской школы экономики также демонстрирует большую протяженность и мощность осенней Дельта-волны, чем весенней.

Разница между пиками в количестве госпитализированных, количестве новых случаев и умерших для первой волны заболеваемости в 2021 году составляла 11 дней, а для второй осенней – около 15 дней, то есть увеличение составляет 27%.

Именно поэтому в случае подтверждения большей распространенности и большей устойчивости к вакцинам новый штамм Омикрон, обнаруженный впервые в Южной Африке, может требовать еще большего охвата населения вакцинацией в 2022 году и внедрения дополнительных сдерживающих мер – продления системы адаптивного карантина.

Случаев заражения штаммом Омикрон пока не так много в Украине. Мы говорим о том, что будут создаваться кластеры, где будет начинаться распространение заболеваемости в Украине. И это распространение может начинаться с любого региона. Например, во время волны Дельта первым регионом, который оказался в красной зоне, стала Херсонская область, которая во время весенней волны показывала хорошие результаты,

– заметил Юрий Ганиченко.

Аналитики уточнили, что сейчас в зоне потенциального риска находятся два украинские регионы – Сумская и Ивано-Франковская, где коэффициенты выявления новых случаев составляют 24,8% и 22,1% соответственно при рекомендованных ВОЗ 5%. В KSE прогнозируют, что новая волна может начаться в стране уже в январе.

В Министерстве здравоохранения считают, что тенденции по распространению Омикрона в мире свидетельствуют о том, что Украина тоже не избежит новой вспышки коронавирусной болезни.

По данным Минздрава, Украина не избежит новой вспышки COVID-19 / Фото Pixabay

Эксперты ВОЗ предположили, что пандемия коронавируса может перейти в форму сезонной болезни. Так, по планам ВОЗ до конца 2022 года будет вакцинировано 70% населения.

Мы убеждены, что к концу 2022-го года ситуация с коронавирусом станет контролируемой и мы сможем значительно снизить количество случаев тяжелого течения болезни и смертей. Если мы достигнем отметки в 70% вакцинированных, то будем в кардинально другой ситуации с точки зрения эпидемиологии,

– заявила руководитель экспертной группы ВОЗ Мария ван Керкхове.

Переход от пандемии к состоянию сезонного заболевания будет отличаться в каждой стране в зависимости от уровня иммунитета среди населения и уровня вакцинации.

Коронавирус может стать обычным сезонным заболеванием, но есть условие / Фото Pixabay

Но все же со временем COVID-19 может стать просто сезонной болезнью, которая уже не будет столь угрожающей для населения. Но для того, чтобы коронавирус стал эндемичным, необходимо иммунизировать 80 – 85% населения каждой страны. Только в таком случае существует возможность перехода в эндемическую фазу.

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