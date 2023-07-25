Путін відкупився від Пригожина: чому ватажок ПВК "Вагнера" дав задню
Вже понад місяць оглядачі не припиняють шукати відповідь на питання, чому похід на Москву ПВК "Вагнер" зупинився на підступах до російської столиці. Одне з найлогічніших пояснень цьому полягає в тому, що Євгеній Пригожин не був зацікавлений у поваленні влади Володимира Путіна.
Про це 24 Каналу розповів російський політолог Аббас Галлямов. На його думку, Пригожин не був зацікавлений у зміні чинного російського режиму.
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Пригожин – не революціонер
Перемога Пригожина над режимом Путіна була цілком можливою. Але малоймовірно, що кухар Путіна зміг би втримати після цього владу.
"Важливо розуміти, що Пригожин є не революціонером, а частиною чинної системи. Він не міг собі дозволити стати причиною колапсу системи", – переконаний російський політолог.
В кінцевому результаті вся чинна верхівка Росії могла б опинитися у в’язниці. Зокрема і Пригожин, який є воєнним злочинцем. Тому єдиним способом вижити для Пригожина стало налагодження відносин з Путіним.
Чому ватажок "Вагнера" розпочав заколот
На думку оглядача, марш на Москву не був спланованою, а спонтанною акцією.
"У Пригожина не було намірів руйнувати систему. Скоріше він намагався зробити її адекватною. Він намагався врятувати Росію від поразки у війні, яка була для нього очевидною", – пояснив Галлямов.
Цим і було зумовлене його бажання змінити порядки в російській армії та усунути некомпетентного Сєргєя Шойгу. Він намагався достукатися до системи, але система відмовлялася його чути.
Тому Пригожин почав скандалити. Перед тим його ізолювали від прийняття рішень та відібрали спецзв’язок із Путіним. У відповідь Пригожин дав інтерв’ю, у якому підважив російську пропаганду війни думкою про те, що ані НАТО, ані Україна не збиралися нападати на Росію.
Так відбувалося неодноразово: Пригожин очікував, що Кремль реагуватиме на його скандальні заяви. Але ніякої реакції не було, що змушувало його вдаватися до нових скандальних кроків.
Як сторони конфлікту врегулювали ситуацію
Під час маршу на Москву Пригожин сподівався, що Путін домовиться із ним і видасть йому Шойгу та Герасимова. Але Кремль не пішов на перемовини, а натомість послав проти нього ударні гелікоптери.
"Навіть, якби Пригожин зумів скинути Путіна, шансів втримати владу в нього не було. Потрібно було б проводити вибори, й не факт, що росіяни б його підтримали", – зазначив політолог.
У випадку перезавантаження режиму йому б знадобилося змінювати очільників усіх відомств. Це величезна робота, яку важко виконати, навіть коли ти добре до цього готуєшся. А Пригожин захоплював владу спонтанно.
Відповідно, перемога над режимом Путіна створила б для очільника "Вагнера" дуже багато ризиків, із якими той не бажав зіштовхуватися. Тому в певний момент він відкотив усе назад, перестрахувавшись від кримінального переслідування та вберігши режим від розпаду.
"Путін відкупився від Пригожина, запропонувавши йому працювати над іншим проєктом, де не буде потреби взаємодіяти з Шойгу. Але свого міністра не звільнив, бо не міг дозволити собі під тиском виконувати забаганки Пригожина. Це підважило б його владу ще більше", – переконаний Галлямов.
ПВК "Вагнер": останні новини
- Тиждень тому розпочалась масова передислокація найманців у Білорусь. ПВК "Вагнер" отримали у своє розпорядження військову частину в селі за 80 кілометрів від Мінська.
- Тим часом самопроголошений диктатор Білорусі Олександр Лукашенко використовує "Вагнер" для залякувань, твердячи, що пригожинські найманці хотіли б прогулятися по Варшаві. Раніше диктатор у схожий спосіб використовував нібито свою ядерну зброю.
- Україна тримає на контролі потенційні загрози, що можуть надходити від ПВК "Вагнер". Крім того, українсько-білоруський кордон надійно прикритий Силами оборони.