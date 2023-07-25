Путин откупился от Пригожина: почему главарь ЧВК "Вагнера" дал заднюю
Уже больше месяца обозреватели не прекращают искать ответ на вопрос, почему поход на Москву ЧВК "Вагнер" остановился на подступах к российской столице. Одно из самых логичных объяснений заключается в том, что Евгений Пригожин не был заинтересован в свержении власти Владимира Путина.
Об этом 24 Каналу рассказал российский политолог Аббас Галлямов. По его мнению, Пригожин не был заинтересован в изменении действующего российского режима.
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Пригожин – не революционер
Победа Пригожина над режимом Путина была вполне возможна. Но маловероятно, что повар Путина смог бы удержать после этого власть.
"Важно понимать, что Пригожин является не революционером, а частью действующей системы. Он не мог позволить себе стать причиной коллапса системы", – убежден российский политолог.
В конечном итоге вся действующая верхушка России могла бы оказаться в тюрьме. В том числе и Пригожин, являющийся военным преступником. Поэтому единственным способом выжить для Пригожина стало налаживание отношений с Путиным.
Почему главарь "Вагнера" начал мятеж
По мнению обозревателя, марш на Москву не был спланированной, а спонтанной акцией.
"У Пригожина не было намерений разрушать систему. Скорее он пытался сделать ее адекватной. Он пытался спасти Россию от поражения в войне, которая была для него очевидна", – объяснил Галлямов.
Этим и было предопределено его желание изменить порядки в русской армии и устранить некомпетентного Сергея Шойгу. Он пытался достучаться в систему, но система отказывалась его слышать.
Потому Пригожин начал скандалить. Прежде его изолировали от принятия решений и отобрали спецсвязь с Путиным. В ответ Пригожин дал интервью, в котором подвесил российскую пропаганду войны мнением о том, что ни НАТО, ни Украина не собирались нападать на Россию.
Так происходило не раз: Пригожин ожидал, что Кремль будет реагировать на его скандальные заявления. Но никакой реакции не последовало, что заставляло его прибегать к новым скандальным шагам.
Как стороны конфликта урегулировали ситуацию
Во время марша в Москву Пригожин надеялся, что Путин договорится с ним и выдаст ему Шойгу и Герасимова. Но Кремль не пошел на переговоры, а послал против него ударные вертолеты.
"Даже если бы Пригожин сумел свергнуть Путина, шансов удержать власть у него не было. Нужно было бы проводить выборы, и не факт, что россияне бы его поддержали", – отметил политолог.
В случае перезагрузки режима ему понадобилось бы менять руководителей всех ведомств. Это огромная работа, которую трудно проделать, даже если ты хорошо к этому готовишься. А Пригожин захватывал власть спонтанно.
Соответственно, победа над режимом Путина создала бы для главы "Вагнера" очень много рисков, с которыми тот не хотел сталкиваться. Поэтому в определенный момент он откатил все назад, перестраховавшись от уголовного преследования и уберечь режим распада.
"Путин откупился от Пригожина, предложив ему работать над другим проектом, где не потребуется взаимодействовать с Шойгу. Но своего министра не уволил, потому что не мог позволить себе под давлением выполнять прихоти Пригожина. Это подвело бы его власть еще больше", – убежден Галлямов.
ПВК "Вагнер": последние новости
- Неделю назад началась массовая передислокация наемников в Белоруссию. ППК "Вагнер" получили в свое распоряжение воинскую часть в деревне в 80 километрах от Минска.
- Между тем, самопровозглашенный диктатор Беларуси Александр Лукашенко использует "Вагнер" для запугиваний, утверждая, что пригожинские наемники хотели бы прогуляться по Варшаве. Ранее диктатор схожим образом использовал якобы свое ядерное оружие.
- Украина держит на контроле потенциальные угрозы, которые могут поступать от ПИК "Вагнер". Кроме того, украинско-белорусская граница надежно прикрыта Силами обороны.