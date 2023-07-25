Об этом 24 Каналу рассказал российский политолог Аббас Галлямов. По его мнению, Пригожин не был заинтересован в изменении действующего российского режима.

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Пригожин – не революционер

Победа Пригожина над режимом Путина была вполне возможна. Но маловероятно, что повар Путина смог бы удержать после этого власть.

"Важно понимать, что Пригожин является не революционером, а частью действующей системы. Он не мог позволить себе стать причиной коллапса системы", – убежден российский политолог.

В конечном итоге вся действующая верхушка России могла бы оказаться в тюрьме. В том числе и Пригожин, являющийся военным преступником. Поэтому единственным способом выжить для Пригожина стало налаживание отношений с Путиным.

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По мнению обозревателя, марш на Москву не был спланированной, а спонтанной акцией.

"У Пригожина не было намерений разрушать систему. Скорее он пытался сделать ее адекватной. Он пытался спасти Россию от поражения в войне, которая была для него очевидна", – объяснил Галлямов.

Этим и было предопределено его желание изменить порядки в русской армии и устранить некомпетентного Сергея Шойгу. Он пытался достучаться в систему, но система отказывалась его слышать.

Потому Пригожин начал скандалить. Прежде его изолировали от принятия решений и отобрали спецсвязь с Путиным. В ответ Пригожин дал интервью, в котором подвесил российскую пропаганду войны мнением о том, что ни НАТО, ни Украина не собирались нападать на Россию.

Так происходило не раз: Пригожин ожидал, что Кремль будет реагировать на его скандальные заявления. Но никакой реакции не последовало, что заставляло его прибегать к новым скандальным шагам.

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