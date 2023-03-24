Также он подверг сомнению заявления России, что якобы в Украине есть "нацисты" и другие тезисы российской пропаганды. Аналитики американского Института изучения войны отметили, что Пригожин фактически отверг довоенные и послевоенные заявления Кремля.

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Что на этот раз заявил Пригожин

Евгений Пригожин фактически опроверг заявления российской пропаганды о том, что Москва вроде бы воюет с НАТО в Украине. Также он поставил под сомнение пропагандистский тезис, действительно ли в Украине нацисты, как постоянно об этом заявляет Кремль.

Пригожин заявил, что Россия воюет "исключительно с украинцами", оснащенными техникой, предоставленной НАТО, и некоторыми "русофобскими" наемниками, добровольно поддерживающими Украину, но не с самим НАТО,

– отметили в ISW.

Также владелец ППК "Вагнер" добавил, что российские чиновники, скорее всего, знали, что Североатлантический альянс предложит Украине помощь.

"Смешно думать, что когда Россия решила начать войну, то не учла помощь НАТО Украине", – отметил Пригожин.

Также владелец вагнеровцев добавил, что:

не уверен в целях "денатификации" в Украине, ведь, мол, он уже не знает, есть ли в Украине "нацисты";

Россия "демилитаризует" Украину только тогда, когда все украинские войска будут уничтожены. Вроде бы, эти усилия продолжаются, но пока не ясно, будут ли они успешными.

Кроме того, Евгений Пригожин начал говорить, что Россия может избежать изнурительной длительной войны, если сейчас определит, какие границы она хочет захватить. Также "повар Путина" призвал российских военных и СМИ прекратить недооценивать:

украинские силы;

"вмешательство во внутренние конфликты".

То есть фактически Евгений Пригожин отверг довоенные и послевоенные заявления Кремля о том, что якобы "Россия должна защищаться от угрозы НАТО в Украине". Более того, он фактически подорвал необходимость и вероятность заявленных российским диктатором Путиным максималистских целей его вторжения в Украину.

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