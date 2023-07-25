Про це 24 Каналу розповів російський політолог Аббас Галлямов. На його думку, Пригожин не був зацікавлений у зміні чинного російського режиму.

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Пригожин – не революціонер

Перемога Пригожина над режимом Путіна була цілком можливою. Але малоймовірно, що кухар Путіна зміг би втримати після цього владу.

"Важливо розуміти, що Пригожин є не революціонером, а частиною чинної системи. Він не міг собі дозволити стати причиною колапсу системи", – переконаний російський політолог.

В кінцевому результаті вся чинна верхівка Росії могла б опинитися у в’язниці. Зокрема і Пригожин, який є воєнним злочинцем. Тому єдиним способом вижити для Пригожина стало налагодження відносин з Путіним.

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На думку оглядача, марш на Москву не був спланованою, а спонтанною акцією.

"У Пригожина не було намірів руйнувати систему. Скоріше він намагався зробити її адекватною. Він намагався врятувати Росію від поразки у війні, яка була для нього очевидною", – пояснив Галлямов.

Цим і було зумовлене його бажання змінити порядки в російській армії та усунути некомпетентного Сєргєя Шойгу. Він намагався достукатися до системи, але система відмовлялася його чути.

Тому Пригожин почав скандалити. Перед тим його ізолювали від прийняття рішень та відібрали спецзв’язок із Путіним. У відповідь Пригожин дав інтерв’ю, у якому підважив російську пропаганду війни думкою про те, що ані НАТО, ані Україна не збиралися нападати на Росію.

Так відбувалося неодноразово: Пригожин очікував, що Кремль реагуватиме на його скандальні заяви. Але ніякої реакції не було, що змушувало його вдаватися до нових скандальних кроків.

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