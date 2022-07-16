Є важливе обмеження, – Малюська сказав, чому дехто не хоче потрапити під деолігархізацію

Формулювання закону про деолігархізацію не виглядає надто жорстким. Проте створює стимул для того, щоб ті, хто потенційно може стати олігархами, добровільно позбавлялися цього статусу й ретельно зважували "за" і "проти".

Про це 24 каналу розповів міністр юстиції України Денис Малюська. Він зазначив, що спочатку цей закон виглядав, як не надто страшне покарання для олігархів.

Важливо Детального аналізу ми не робили, – Малюська пояснив свої слова щодо Ахметова

"Однак ретельний аналіз юристів та фінансистів кожного холдингу, який належить тому чи іншому потенційному кандидату в олігархи, чітко вказав, що треба вжити максимально можливих заходів, щоб вийти з-під закону та не потрапити в реєстр", – розповів Малюська.

Він зазначив, що цим пояснюється атака на сам закон під час та після його прийняття. Усе це через те, що олігархи не могли собі дозволити отримати такий статус.

Їм (олігархам – 24 канал) буде набагато складніше зловживати своїми можливостями. Зокрема зустрічатися з чиновниками, суддями чи будь-якою іншою впливовою особою, яка визначена у переліку закону,

– повідомив Денис Малюська.

За його словами, у випадку такої зустрічі чиновник буде зобовʼязаний задекларувати місце зустрічі, час та предмет розмови, що створює набагато більшу прозорість.

"Є важливий наслідок, який в законі не прописаний, але який настане практично автоматично. А саме: особа, яка стане офіційно визнаним державою олігархом, потрапить під величезний ряд обмежень щодо ведення бізнесу закордоном", – зазначив міністр юстиції.

Визнаний державою олігарх

Денис Малюська пояснив, що будь-який великий міжнародний бізнес перевіряє своїх контрагентів на чистоту репутації, наскільки з ним можна вести бізнес. Це необхідно для того, щоб потім не отримати репутаційного та санкційного удару або ж не стати обʼєктом пильного спостереження фінансовим моніторингом. Через це великим компаніям краще відмовитися від такої співпраці, якщо є найменші ризики.

Будь-який експерт у сфері комплаєнсу скаже вам, що великий бізнес буде відмовлятися працювати з бізнесом, власник якого офіційно визнаний олігархом в якійсь країні,

– розповів міністр юстиції.

"Тобто великий холдинг на світовій арені навряд чи зможе нормально працювати. Це складне обмеження, враховуючи, що наші великі бізнесмени давно вийшли за межі України у своїй діяльності. Для них це критично важливо й критично складно", – повідомив Малюська.

Наслідки у судових справах

За словами міністра юстиції, як показує практика арбітражів, якщо хтось з олігархів починає з кимось судитись, його вимоги розглядаються набагато ретельніше й прискіпливіше, ніж якщо це особа, в якої репутація прозора й зрозуміла. А також походження капіталу прозоре й зрозуміле.

Це ще один сигнал для усіх, хто здобуває свої капітали в Україні непрозорим шляхом. Цивілізовані країни такий бізнес не сприймають й сприймати ніколи не будуть. Зараз не 20 століття, зараз 21 століття й відношення до капіталу на предмет його прозорості абсолютно відрізняється,

– акцентував Малюська.

"Тому для кандидатів в олігархи критично важливо не потрапити до реєстру, щоб продовжувати вести діяльність, як бізнесмен. І щоб у всьому світі до нього саме так і ставилися, а не як олігарх з кримінальним, напівкримінальним або корумпованим походженням активів", – підсумував Денис Малюська.

Дивіться відео: Малюська про Ахметова та олігархів

Нагадаємо, що олігарх Рінат Ахметов заявив про вихід з медійного бізнесу. Усі ЗМІ "Медіа Групи Україна" відмовляться на користь держави від усіх своїх ліцензій. Мова йде про телеканали, сайти та друковані видання медіахолдингу, який належить олігарху.

Рінат Ахметов пояснив своє рішення створенням реєстру олігархів в Україні. Щоправда, бізнесмен заперечує те, що він олігарх.