Есть важное ограничение, – Малюська сказал, почему кое-кто не хочет попасть под деолигархизацию

Формулировка закона о деолигархизации не выглядит слишком жесткой. Однако создает стимул для того, чтобы те, кто потенциально может стать олигархами, добровольно лишались этого статуса и тщательно взвешивали "за" и "против".

Об этом 24 каналу рассказал министр юстиции Украины Денис Малюська. Он отметил, что изначально этот закон выглядел как не слишком страшное наказание для олигархов.

Важно Детального анализа мы не делали, – Малюська объяснил свои слова по Ахметову

"Однако тщательный анализ юристов и финансистов каждого холдинга, принадлежащего тому или иному потенциальному кандидату в олигархи, четко указал, что нужно принять максимально возможные меры, чтобы выйти из-под закона и не попасть в реестр", – рассказал Малюська.

Он отметил, что этим объясняется атака на сам закон во время и после его принятия. Все это потому, что олигархи не могли себе позволить получить такой статус.

Им (олигархам – 24 канал) будет гораздо сложнее злоупотреблять своими возможностями. В частности, встречаться с чиновниками, судьями или любым другим влиятельным лицом, определенным в перечне закона,

– сообщил Денис Малюська.

По его словам, в случае такой встречи чиновник будет обязан задекларировать место встречи, время и предмет разговора, что создает гораздо большую прозрачность.

"Есть важное последствие, которое в законе не прописано, но которое наступит практически автоматически. А именно: лицо, которое станет официально признанным государством олигархом, попадет под огромный ряд ограничений по ведению бизнеса за рубежом", – отметил министр юстиции.

Признанный государством олигарх

Денис Малюська объяснил, что любой крупный международный бизнес проверяет своих контрагентов на чистоту репутации, насколько можно с ним вести бизнес. Это необходимо для того, чтобы потом не получить репутационный и санкционный удар или же не стать объектом пристального наблюдения финансового мониторинга. Поэтому крупным компаниям лучше отказаться от такого сотрудничества, если есть малейшие риски.

Любой эксперт в сфере комплаенса скажет вам, что крупный бизнес будет отказываться работать с бизнесом, владелец которого официально признан олигархом в какой-либо стране,

– рассказал министр юстиции.

"То есть большой холдинг на мировой арене вряд ли сможет нормально работать. Это сложное ограничение, учитывая, что наши крупные бизнесмены давно вышли за пределы Украины в своей деятельности. Для них это критически важно и критически сложно", – сообщил Малюська.

Последствия по судебным делам

По словам министра юстиции, как показывает практика арбитражей, если кто-то из олигархов начинает с кем-то судиться, его требования рассматриваются гораздо более тщательно и придирчиво, чем если это лицо, у которого репутация прозрачна и понятна. А также происхождение капитала прозрачно и понятно.

Это еще один сигнал для всех, кто получает свои капиталы в Украине непрозрачным путем. Цивилизованные страны подобный бизнес не воспринимают и воспринимать никогда не будут. Сейчас не 20 век, сейчас 21 век и отношение к капиталу на предмет его прозрачности совершенно отличается,

– акцентировал Малюська.

"Поэтому для кандидатов в олигархи критически важно не попасть в реестр, чтобы продолжать вести деятельность, как бизнесмен. И чтобы во всем мире к нему именно так и относились, а не как к олигарху с криминальным, полукриминальным или коррумпированным происхождением активов", – подытожил Денис Малюська.

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Напомним, что олигарх Ринат Ахметов заявил о выходе из медийного бизнеса. Все СМИ "Медиа Группы Украина" откажутся в интересах государства от всех своих лицензий. Речь идет о телеканалах, сайтах и печатных изданиях медиахолдинга, принадлежащего олигарху.

Ринат Ахметов объяснил свое решение созданием реестра олигархов в Украине. Правда, бизнесмен отрицает, что он олигарх.