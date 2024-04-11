Хто буде мати право на відстрочку від мобілізації: зміни у новому законопроєкті

У четвер, 11 квітня, Верховна Рада підтримала у цілому законопроєкт про мобілізацію номер 10449. Документ передбачає зокрема зміни щодо отримання відстрочки від призову.

За відповідне рішення проголосували 283 народні депутати на пленарному засіданні Верховної Ради. Про категорії громадян, які отримають відстрочку, йдеться в остаточній редакції законопроєкту про мобілізацію, передає 24 Канал.

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Хто отримає відстрочку

Не підлягають призову на військову службу під час мобілізації:

жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років, крім тих, які мають заборгованість із сплати аліментів;



віком до 18 років, крім тих, які мають заборгованість із сплати аліментів; жінки та чоловіки, які мають дитину (дітей) віком до 18 років, якщо другий з батьків такої дитини (дітей) помер, позбавлений батьківських прав, визнаний зниклим безвісти тощо, а також коли особа самостійно виховує та утримує дитину за рішенням суду тощо;



усиновлювачі, опікуни, піклувальники та інші особи, на утриманні яких перебуває дитина (діти), яка (які) до моменту усиновлення була (були) дитиною-сиротою (дітьми-сиротами) або дитиною (дітьми), позбавленою (позбавленими) батьківського піклування, віком до 18 років;



(дітьми-сиротами) або дитиною (дітьми), позбавленою (позбавленими) батьківського піклування, віком до 18 років; зайняті постійним доглядом за хворою дружиною (чоловіком), дитиною та/або батьками, якщо людина сама потребує постійного догляду за медичним чи лікарським висновком;



за хворою дружиною (чоловіком), дитиною та/або батьками, якщо людина сама потребує постійного догляду за медичним чи лікарським висновком; опікуни особи, визнаної судом недієздатною ;



; особи, які мають дружину (чоловіка) з числа осіб з інвалідністю І чи ІІ групи ;



; особи, які мають дружину (чоловіка) з числа осіб з інвалідністю ІІІ групи, встановленої внаслідок онкологічного захворювання, відсутності кінцівок , одного з парних органів, або за наявності у особи з інвалідністю ІІІ групи онкологічного захворювання, психічного розладу, церебрального паралічу або інших паралітичних синдромів;

особи, які мають одного із батьків із інвалідністю І чи ІІ групи за умови відсутності інших осіб, які не є військовозобов'язаними та відповідно до закону зобов'язані їх утримувати;



за умови відсутності інших осіб, які не є військовозобов'язаними та відповідно до закону зобов'язані їх утримувати; члени сім’ї другого ступеню споріднення особи з інвалідністю I або ІІ групи , зайняті постійним доглядом за нею;



, зайняті постійним доглядом за нею; члени сімей (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, рідний (повнорідний) брат чи сестра) осіб, яким посмертно присвоєно звання Герой України за громадянську мужність, патріотизм, героїчне відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини, самовіддане служіння Українському народові, виявлені під час Революції Гідності;



за громадянську мужність, патріотизм, героїчне відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини, самовіддане служіння Українському народові, виявлені під час Революції Гідності; педагогічні працівники закладів фахової передвищої освіти;



здобувачі освіти зараховані до інтернатури;



громадяни, які проходили військову службу та були звільнені зі служби у запас у зв’язку із звільненням з полону (такі особи можуть бути призвані на військову службу за їх згодою);



(такі особи можуть бути призвані на військову службу за їх згодою); військовозобов’язані до досягнення 25-річного віку, які пройшли базову загальновійськову підготовку відповідно до статті 101 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу” чи базову військову службу (такі особи у зазначений період можуть бути призвані на військову службу за їх згодою).

Володимир Зеленський маєдля того, аби ретельно вивчити текст закону. Після ознайомлення глава держави може підписати закон і цим самим взяти його до виконання та офіційного оприлюднення.

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