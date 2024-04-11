Кто будет иметь право на отсрочку от мобилизации: изменения в новом законопроекте

В четверг, 11 апреля, Верховная Рада поддержала в целом законопроект о мобилизации номер 10449. Документ предусматривает в частности изменения относительно получения отсрочки от призыва.

За соответствующее решение проголосовали 283 народных депутата на пленарном заседании Верховной Рады. О категориях граждан, которые получат отсрочку, говорится в окончательной редакции законопроекта о мобилизации, передает 24 Канал.

Читайте также Около 2000 работников культуры и медиа получили бронирование от мобилизации, – Минкульт

Кто получит отсрочку

Не подлежат призыву на военную службу по мобилизации:

женщины и мужчины, на иждивении которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет, кроме тех, которые имеют задолженность по уплате алиментов;



в возрасте до 18 лет, кроме тех, которые имеют задолженность по уплате алиментов; женщины и мужчины, которые имеют ребенка (детей) в возрасте до 18 лет, если второй из родителей ребенка (детей) умер, лишен родительских прав, признан пропавшим без вести и т.д., а также когда лицо самостоятельно воспитывает и содержит ребенка по решению суда и т.д;



усыновители, опекуны, попечители и другие лица, на содержании которых находится ребенок (дети), который (которые) до момента усыновления был (были) ребенком-сиротой (детьми-сиротами) или ребенком (детьми), лишенным (лишенными) родительской опеки, в возрасте до 18 лет;



(детьми-сиротами) или ребенком (детьми), лишенным (лишенными) родительской опеки, в возрасте до 18 лет; заняты постоянным уходом за больной женой (мужем), ребенком и/или родителями, если человек сам нуждается в постоянном уходе по медицинскому или врачебному заключению;



за больной женой (мужем), ребенком и/или родителями, если человек сам нуждается в постоянном уходе по медицинскому или врачебному заключению; опекуны лица, признанного судом недееспособным ;



; лица, имеющие жену (мужа) из числа лиц с инвалидностью I или II группы ;



; лица, имеющие жену (мужа) из числа лиц с инвалидностью группы III группы, установленной вследствие онкологического заболевания, отсутствия конечностей, одного из парных органов, или при наличии у лица с инвалидностью III группы онкологического заболевания, психического расстройства, церебрального паралича или других паралитических синдромов;

лица, которые имеют одного из родителей с инвалидностью I или II группы, при условии отсутствия других лиц, которые не являются военнообязанными и в соответствии с законом обязаны их содержать;



при условии отсутствия других лиц, которые не являются военнообязанными и в соответствии с законом обязаны их содержать; члены семьи второй степени родства лица с инвалидностью I или II группы , занятые постоянным уходом за ним;



, занятые постоянным уходом за ним; члены семей (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, родной (полнородный) брат или сестра) лиц, которым посмертно присвоено звание Герой Украины за гражданское мужество, патриотизм, героическое отстаивание конституционных основ демократии, прав и свобод человека, самоотверженное служение Украинскому народу, проявленные во время Революции Достоинства;



за гражданское мужество, патриотизм, героическое отстаивание конституционных основ демократии, прав и свобод человека, самоотверженное служение Украинскому народу, проявленные во время Революции Достоинства; педагогические работники учреждений профессионального предвысшего образования;



те, кого зачислили в интернатуру;



граждане, которые проходили военную службу и были уволены со службы в запас в связи с освобождением из плена (такие лица могут быть призваны на военную службу с их согласия);



(такие лица могут быть призваны на военную службу с их согласия); военнообязанные до достижения 25-летнего возраста, прошедшие базовую общевойсковую подготовку в соответствии со статьей 101 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" или базовую военную службу (такие лица в указанный период могут быть призваны на военную службу с их согласия).

У Владимира Зеленского естьдля того, чтобы тщательно изучить текст закона. После ознакомления глава государства может подписать закон и тем самым взять его к исполнению и официально обнародовать.

Рассмотрение законопроекта о мобилизации: последние новости