На прикладі США: за якої умови законопроєкт про мобілізацію буде справедливим

Нардепи подали вже 4195 правок до законопроєкту про мобілізацію. З вівторка, 27 лютого, документ почнуть розглядати в оборонному комітеті Верховної Ради.

Важливе запитання, яке повинен вирішити закон – справедливість. Тобто, як розповів 24 Каналу військовий експерт Павло Нарожний, всі верстви населення без винятків повинні брати участь в мобілізації.

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"Щоб не літали в повітрі деякі ідеї, що можна буде за гроші абсолютно офіційно відкупитися. Ні, це неправильно", – підкреслив військовий експерт.

Аргумент на кшталт "У мене зарплата 40 тисяч, я служити не буду" виглядає так, що воювати повинні лише ті, хто не може отримати таку зарплатню. Така історія не про чесність.

Служити повинні абсолютно всі,

– зазначив Нарожний.

Дуже гарний приклад закону про мобілізацію у США, який відбувається за наступним алгоритмом:

на державному телебаченні проводиться лотерея;

ведучий витягує кульку, на якій написано, приміром "1 вересня";

всі, хто народився цього дня та місяця, ідуть служити без огляду на те "де" та "ким" ти працюєш, є бронь чи нема.

Це називається справедливість. Сподіваюсь, в законі про мобілізацію буде закладено саме це, щоб всі відслужили в армії,

– констатував Павло Нарожний.

Робота знайдеться для кожного

За словами Нарожного, кожний українець зараз повинен думати, як він буде служити армії або допомагати. Просто донатити – не вихід. Треба допомагати руками. На фронті не 100 чи 1000 гривень необхідні, а потрібна жива людина, яка виконує конкретні завдання.

Мовиться не тільки про бойові задачі на кшталт "стріляти у ворога з автомата", але й ремонтувати вантажівки, варити кашу, вантажити якусь кладь або навіть рахувати валянки.

У армії є дуже багато різноманітних завдань. Ми всі, я більш ніж впевнений, у якийсь спосіб відслужимо за ближні один – два – три роки,

– наголосив Нарожний.

Як відбувається розподіл мобілізованих

Павло Нарожний пояснив, якщо людина не має ніякої військової спеціальності, вона потрапить в піхоту – імовірність 20%.

Якщо людина вміє ремонтувати техніку, вона буде механіком або водієм – гарантія 100%.

Якщо людина вміє працювати на комп'ютері, користується Excel та іншими програмами, вона сидітиме в штабі, вестиме телеграм-канали та оброблятиме документи – найімовірніше.

Таких людей банально не вистачає,

– зазначив військовий експерт.

Якщо у людини вузька галузь, як-от спеціаліст по дронах або водій з категоріями С – D, кожний комбриг битиметься за неї, щоб вона потрапила саме в їхній підрозділ.

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після завершення терміну служби під час воєнного стану.

"Всім чоловікам, які бояться призову, рекомендую зайти на сайт "Lobby X". Там є список армійських вакансій. Ви побачите з великою ймовірністю вакансію саме для вас: айтішна, не айтішна, механік і так далі. Також дефіцитна спеціальність в армії – кухар. Людина, яка вміє готувати їсти та зможе нагодувати сотню людей", – зазначив Павло Нарожний.

Основні пункти законопроєкту