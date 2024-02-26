На прикладі США: за якої умови законопроєкт про мобілізацію буде справедливим
Нардепи подали вже 4195 правок до законопроєкту про мобілізацію. З вівторка, 27 лютого, документ почнуть розглядати в оборонному комітеті Верховної Ради.
Важливе запитання, яке повинен вирішити закон – справедливість. Тобто, як розповів 24 Каналу військовий експерт Павло Нарожний, всі верстви населення без винятків повинні брати участь в мобілізації.
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"Щоб не літали в повітрі деякі ідеї, що можна буде за гроші абсолютно офіційно відкупитися. Ні, це неправильно", – підкреслив військовий експерт.
Аргумент на кшталт "У мене зарплата 40 тисяч, я служити не буду" виглядає так, що воювати повинні лише ті, хто не може отримати таку зарплатню. Така історія не про чесність.
Служити повинні абсолютно всі,
– зазначив Нарожний.
Дуже гарний приклад закону про мобілізацію у США, який відбувається за наступним алгоритмом:
- на державному телебаченні проводиться лотерея;
- ведучий витягує кульку, на якій написано, приміром "1 вересня";
- всі, хто народився цього дня та місяця, ідуть служити без огляду на те "де" та "ким" ти працюєш, є бронь чи нема.
Це називається справедливість. Сподіваюсь, в законі про мобілізацію буде закладено саме це, щоб всі відслужили в армії,
– констатував Павло Нарожний.
Робота знайдеться для кожного
За словами Нарожного, кожний українець зараз повинен думати, як він буде служити армії або допомагати. Просто донатити – не вихід. Треба допомагати руками. На фронті не 100 чи 1000 гривень необхідні, а потрібна жива людина, яка виконує конкретні завдання.
Мовиться не тільки про бойові задачі на кшталт "стріляти у ворога з автомата", але й ремонтувати вантажівки, варити кашу, вантажити якусь кладь або навіть рахувати валянки.
У армії є дуже багато різноманітних завдань. Ми всі, я більш ніж впевнений, у якийсь спосіб відслужимо за ближні один – два – три роки,
– наголосив Нарожний.
Як відбувається розподіл мобілізованих
Павло Нарожний пояснив, якщо людина не має ніякої військової спеціальності, вона потрапить в піхоту – імовірність 20%.
Якщо людина вміє ремонтувати техніку, вона буде механіком або водієм – гарантія 100%.
Якщо людина вміє працювати на комп'ютері, користується Excel та іншими програмами, вона сидітиме в штабі, вестиме телеграм-канали та оброблятиме документи – найімовірніше.
Таких людей банально не вистачає,
– зазначив військовий експерт.
Якщо у людини вузька галузь, як-от спеціаліст по дронах або водій з категоріями С – D, кожний комбриг битиметься за неї, щоб вона потрапила саме в їхній підрозділ.Зауважте! Президент України Володимир Зеленський підписав закон про звільнення в запас строковиків
"Всім чоловікам, які бояться призову, рекомендую зайти на сайт "Lobby X". Там є список армійських вакансій. Ви побачите з великою ймовірністю вакансію саме для вас: айтішна, не айтішна, механік і так далі. Також дефіцитна спеціальність в армії – кухар. Людина, яка вміє готувати їсти та зможе нагодувати сотню людей", – зазначив Павло Нарожний.
Основні пункти законопроєкту
- Безперервна служба протягом 36 місяців є підставою для звільнення.
- Зміна призовного віку з 27 до 25 років.
- Люди з інвалідністю всіх груп – звільнені від військової служби.
- Добровольці по мобілізації мають відстрочку на 2 місяці для розв'язання особистих питань і підготовки до мобілізації.
- Щорічна основна відпустка може надаватися частинами (не менш як 15 днів).
- Звільнені з полону бійці отримають додаткові 90 днів відпустки.
- Оновити дані в ТЦК можна буде онлайн.
- Після мобілізації – обов'язково військова підготовка 2 – 3 місяці.
- Строкова служба скасовується, замість неї – базовий військовий вишкіл.
- Облік для всіх; право на відстрочку від призову для держслужбовців виключається (низка посадовців бронюється).