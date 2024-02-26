На примере США: при каком условии законопроект о мобилизации будет справедливым
Нардепы подали уже 4195 правок к законопроекту о мобилизации. Со вторника, 27 февраля, документ начнут рассматривать в оборонном комитете Верховной Рады.
Важный вопрос, который должен решить закон – справедливость. То есть, как рассказал 24 Каналу военный эксперт Павел Нарожный, все слои населения без исключений должны участвовать в мобилизации.
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"Чтобы не летали в воздухе некоторые идеи, что можно будет за деньги абсолютно официально откупиться. Нет, это неправильно", – подчеркнул военный эксперт.
Аргумент вроде "У меня зарплата 40 тысяч, я служить не буду" выглядит так, что воевать должны только те, кто не может получить такую зарплату. Такая история не о честности.
Служить должны абсолютно все,
– отметил Нарожный.
Очень хороший пример закона о мобилизации в США, который происходит по следующему алгоритму:
- на государственном телевидении проводится лотерея;
- ведущий вытягивает шарик, на котором написано, к примеру "1 сентября";
- все, кто родился в этот день и месяц, идут служить без учета того "где" и "кем" ты работаешь, есть бронь или нет.
Это называется справедливость. Надеюсь, в законе о мобилизации будет заложено именно это, чтобы все отслужили в армии,
– констатировал Павел Нарожный.
Работа найдется для каждого
По словам Нарожного, каждый украинец сейчас должен думать, как он будет служить армии или помогать. Просто донатить – не выход. Надо помогать руками. На фронте не 100 или 1000 гривен необходимы, а нужен живой человек, который выполняет конкретные задачи.
Речь идет не только о боевых задачах вроде "стрелять во врага из автомата", но и ремонтировать грузовики, варить кашу, грузить какую-то кладь или даже считать валенки.
В армии есть очень много разнообразных задач. Мы все, я более чем уверен, каким-то образом отслужим за ближние один – два – три года,
– подчеркнул Нарожный.
Как происходит распределение мобилизованных
Павел Нарожный объяснил, если человек не имеет никакой военной специальности, он попадет в пехоту – вероятность 20%.
Если человек умеет ремонтировать технику, он будет механиком или водителем – гарантия 100%.
Если человек умеет работать на компьютере, пользуется Excel и другими программами, он будет сидеть в штабе, вести телеграм-каналы и обрабатывать документы – вероятнее всего.
Таких людей банально не хватает,
– отметил военный эксперт.
Если у человека узкая отрасль, например специалист по дронам или водитель с категориями С – D, каждый комбриг будет биться за него, чтобы он попал именно в их подразделение.
"Всем мужчинам, которые боятся призыва, рекомендую зайти на сайт "Lobby X". Там есть список армейских вакансий. Вы увидите с большой вероятностью вакансию именно для вас: айтишная, не айтишная, механик и так далее. Также дефицитная специальность в армии – повар. Человек, который умеет готовить еду и сможет накормить сотню людей", – отметил Павел Нарожный.
Основные пункты законопроекта
- Непрерывная служба в течение 36 месяцев является основанием для увольнения.
- Изменение призывного возраста с 27 до 25 лет.
- Люди с инвалидностью всех групп – освобождены от военной службы.
- Добровольцы по мобилизации имеют отсрочку на 2 месяца для решения личных вопросов и подготовки к мобилизации.
- Ежегодный основной отпуск может предоставляться частями (не менее 15 дней).
- Освобожденные из плена бойцы получат дополнительные 90 дней отпуска.
- Обновить данные в ТЦК можно будет онлайн.
- После мобилизации – обязательно военная подготовка 2 – 3 месяца.
- Срочная служба отменяется, вместо нее – базовая военная подготовка.
- Учет для всех; право на отсрочку от призыва для госслужащих исключается (ряд должностных лиц бронируется).