Президент Румунії попросив Зеленського переглянути закон про нацменшини

Президент Румунії Клаус Йоганніс мав телефонну розмову з Президентом України. Під час неї він закликав українського лідера переглянути закон про національні меншини, адже його теперішня редакція може стати перепоною на шляху нашої держави до ЄС.

Румунія є однією з тих країн, які від початку повномасштабного вторгнення непохитно підтримують Україну. Водночас у Бухаресті інколи критикують певні закони нашої держави, зокрема, щодо національних меншин. Власне, глава Румунії у середу, 4 січня, обговорював цю – уже ухвалену – законодавчу ініціативу з українським президентом Зеленським.

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Румунія занепокоєна через закон про нацменшини

У пресрелізі за результатами розмови між президентами обох держав йдеться про те, що Йоганніс звернувся до Зеленського з проханням якомога скоріше усунути певні нюанси, що існують в законі про національні меншини. Це питання також незабаром мають обговорити глави МЗС Румунії та України.

Президент Румунії детально зупинився на нещодавньому ухваленні Україною закону про національні меншини, який викликав занепокоєння та невдоволення з боку румунської влади та представників румунської громади в Україні,

– йдеться в повідомленні на офіційному сайті лідера сусідньої країни.

Там також зазначено, що Зеленський відкритий до того, аби що румунська громада в Україні могла мати ті ж права, які має українська громада в Румунії.

Напередодні Нового року Зеленський підписав закон про нацменшини

Українські парламентарі ухвалили законопроєкт про національні меншини 13 грудня. Це було однією з головних умов для того, щоб Україна могла вільно вступити у Євросоюз.

Нагадаємо, що глава нашої держави підписав цей закон 30 грудня 2022 року. Про це написав спершу депутат Ярослав Железняк, а згодом офіційне повідомлення з'явилось на сайті Офісу Президента.

Власне, як зазначив нардеп, таким чином наша держава ухвалила усі закони, які необхідні для вступу в Європейський Союз. Однак Україна проігнорувала певні пропозиції Венеційської комісії щодо правок у закон про національні меншини.