Усе, що ви маєте знати про закон про PEP

Законопроєкт про політично значущих осіб спровокував багато дискусій в інформаційному просторі. Його прихильники кажуть про важливість прийняття ініціативи через вимоги міжнародних стандартів та права ЄС. Противники ж обурюються, стверджуючи, що під поняття PEP потрапляє занадто велика когорта людей. У колонці для сайту 24 каналу детально розберемо закон про PEP-ів.

17 жовтня Верховна Рада підтримала законопроєкт про PEР-ів (politically exposed persons). Уже третій день точаться суперечки щодо його важливості, тому постараюся відповісти на ті питання, які вас точно цікавлять.

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Що дасть Україні закон про PEP?

Це пряма вимога до нас як до потенційного члена Європейського Союзу. Європейське право комплексне, і нам потрібно докладати зусиль, виходити з зони комфорту, але врешті все одно забезпечувати таку законодавчу базу, яка б відповідала стандартам, які від нас вимагають.

Відтак, закон про PEP – це частина рекомендацій FATF (Міжнародна організація, яка займається розробкою стандартів та рекомендацій щодо боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму) та приведення у відповідність директиві ЄС від 20 травня 2015 року. Ця директива стосується запобігання відмиванню грошей та фінансуванню тероризму.

Ще один наш екзаменатор у цьому питанні – Міжнародний валютний фонд, який теж прямо вимагав від нас схвалення цього закону.

Хочемо до ЄС – нам потрібен закон про політично значущих осіб. Хочемо отримувати кошти від МВФ – нам знову таки потрібен закон про політично значущих осіб.

Які зміни відбудуться, згідно з прийнятим законом?

1. Статус публічних діячів закріплюється безстроково. У 2019 році він також закріплювався довічно для "діячів, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях", "іноземних публічних діячів" та "національних публічних діячів", але потім термін був змінений до 3 років (зусиллями депутата від ОПЗЖ Мамки, зазначу). Тоді такий поворот подій викликав серйозне невдоволення наших міжнародних партнерів. Тому, виправляємося.

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2. Суб'єкти первинного фінансового моніторингу (до прикладу, банки, аудитори; далі – СПФМ) повинні запровадити ризикорієнтований підхід під час обслуговування політично значущих осіб, членів їхніх сімей та людей, що з ними пов'язані.

3. Якщо СПФМ відмовляє політично значущим особам у фінансових операціях, то той таки СПФМ (тобто знову таки, це може бути банк) має впродовж 5 робочих днів надати письмове пояснення цій відмові. СПФМ (банк) не вживає (припиняє вживати) передбачені заходи щодо PEP, якщо особа залишила свою посаду понад 12 місяців тому і не несе в собі ризиків, які притаманні PEP. Тоді перевірки щодо цієї персони – такі ж, як і до інших клієнтів банку.

4. Посилюється відповідальність для СПФМ за порушення вимог у роботі з PEP. Ідеться про неналежне застосування ризикорієнтованого підходу, безпідставну відмову від здійснення фінансових операцій та/або встановлення (продовження) ділових відносин. Штраф за це – до 100 тисяч неоподаткованих мінімумів.

Хто потрапляє до категорії PEP-ів?

Президент України, прем'єр-міністр члени Кабінету Міністрів та їх заступники, керівник постійно діючого допоміжного органу, утвореного президентом України та його заступники;

керівник та заступники керівника Державного управління справами, керівники апаратів (секретаріатів) державних органів, посади яких належать до категорії "А" та державні службовці, посади яких належать до категорії "А";

секретар та заступники секретаря РНБО;

народні депутати України;

голова та члени правління НБУ, члени Ради НБУ, голови та судді КСУ, ВСУ та вищих спеціалізованих судів, члени ВРП, ВККС і КДКП;

генеральний прокурор, голова СБУ, директори НАБУ, ДБР, БЕБ та їхні заступники;

голова та члени Нацради, Антимонопольного комітету, голова НАЗК та його заступники, голова та члени Рахункової палати, голова та члени ЦВК, голови та члени інших державних колегіальних органів;

надзвичайні і повноважні посли;

начальник Генерального штабу, головнокомандувач ЗСУ, командувачі Сухопутних військ, Повітряних сил та Військово-морських сил ЗСУ;

керівники органів прокуратури, керівники обласних територіальних органів СБУ, голови та судді апеляційних судів;

керівники адміністративних, управлінських чи наглядових органів державних та казенних підприємств, господарських товариств, державна частка у статутному капіталі яких прямо чи опосередковано перевищує 50%;

члени керівних органів політичних партій.

Наразі неможливо підрахувати достеменну кількість політично значущих осіб, однак лік ітиме на тисячі людей. Унеможливлює цей підрахунок, до прикладу, категорія керівних органів політичних партій. Очевидно, що за цим показником до PEP потрапить велика кількість осіб, але наскільки – питання наразі відкрите.

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Чи є ризики?

Так, безумовно, сам по собі схвалений законопроєкт не досконалий. Зокрема й раніше була проблема з тим, що банки відмовлялися обслуговувати PEP-ів. Під перелік політично значущих осіб потрапляли і члени сімей державних діячів, що іноді призводило до абсурдних ситуацій. Також були питання щодо надмірного моніторингу PEP-ів.

Для адекватного врівноваження ініціативи потрібне залучення НБУ. Головний банк країни має дати чіткі рекомендації іншим банкам (та СПФМ в цілому) щодо моніторингу та ризико-орієнтованого підходу у роботі з політично значущими особами. Належні рекомендації НБУ стали б запорукою того, що банки дедалі менше відмовлятимуть PEP-ам в обслуговуванні без реальних на те причин. Тим більше, що можливі штрафи для СПФМ також посилені.

Тож є надія, що це матиме стримувальний ефект, а банки будуть послідовними у своїх діях щодо PEP-ів.