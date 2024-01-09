Питання мобілізації навіть не починали, – нардеп про засідання комітету Ради з нацбезпеки
Джерело:Ярослав Железняк
Народний депутат з фракції "Голос" Ярослав Железняк розповів про засідання комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки, яке відбулося 9 січня. Він зазначив, що питання мобілізації там ще не розглядали цього дня.
Комітет мав розглянути 5 альтернативних варіантів законопроєкту про зміни до мобілізації. До цього тривало закрите обговорення проєкту закону у спікера Ради з фракціями.
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Железняк сказав, що комітет ще не розглядав законопроєкт про мобілізацію
Нардеп зазначив, що комітет Верховної ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки досі розглядає законопроєкт №10062 про реєстр військового обліку. Однак питання мобілізації навіть не починали.
Все більше (неформально) говорять, що сьогодні по закон про мобілізацію рішення Комітету прийматися не буде (про що писав раніше),
– наголосив він.
Однак згодом Железняк додав, що у коаліції парламенту цього дня також буде нарада в Офісі Президента за порядком денним Верховної Ради. Тому вже після неї позиція щодо розгляду законопроєкту про мобілізацію може змінитися.
У законопроєкті про мобілізацію мають суттєво змінити деякі норми
- Голова комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич зазначив, що у законопроєкті про мобілізацію відбудуться суттєві зміни окремих норм. Першочергово це стосувалося пошуку балансу між конституційними правами громадян та запропонованими заходами для вирішення завдань мобілізації.
- До того ж заступник голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв наголосив, що частина механізмів, які Міністерство оборони України разом з Генштабом ЗСУ внесли до законопроєкту про мобілізацію, є спірною. Він очікує, що 9 та 10 січня рішення про долю законопроєкту буде ухвалено у комітеті.
- Членкиня Комітету безпеки, оборони та розвідки України Соломія Бобровська також заявила, що законопроєкт потребує допрацювання. Бобровська назвала певні норми у проєкті закону неприйнятними й зазначила, в українському суспільстві вони не працюють.