Питання мобілізації навіть не починали, – нардеп про засідання комітету Ради з нацбезпеки

Народний депутат з фракції "Голос" Ярослав Железняк розповів про засідання комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки, яке відбулося 9 січня. Він зазначив, що питання мобілізації там ще не розглядали цього дня.

Комітет мав розглянути 5 альтернативних варіантів законопроєкту про зміни до мобілізації. До цього тривало закрите обговорення проєкту закону у спікера Ради з фракціями.

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Железняк сказав, що комітет ще не розглядав законопроєкт про мобілізацію

Нардеп зазначив, що комітет Верховної ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки досі розглядає законопроєкт №10062 про реєстр військового обліку. Однак питання мобілізації навіть не починали.

Все більше (неформально) говорять, що сьогодні по закон про мобілізацію рішення Комітету прийматися не буде (про що писав раніше),

– наголосив він.

Однак згодом Железняк додав, що у коаліції парламенту цього дня також буде нарада в Офісі Президента за порядком денним Верховної Ради. Тому вже після неї позиція щодо розгляду законопроєкту про мобілізацію може змінитися.

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