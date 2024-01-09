Вопросы мобилизации даже не начинали, – нардеп о заседании комитета Рады по нацбезопасности
Источник:Ярослав Железняк
Народный депутат из фракции "Голос" Ярослав Железняк рассказал о состоявшемся 9 января заседании комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Он отметил, что вопрос мобилизации там еще не рассматривался в этот день.
Комитет должен рассмотреть 5 альтернативных вариантов законопроекта об изменениях в мобилизации. До этого продолжалось закрытое обсуждение проекта закона у спикера Рады с фракциями.
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Железняк сказал, что комитет еще не рассматривал законопроект о мобилизации
Обновлено. Ярослав Железняк уточнил, что Комитет завершил заседание 9 января и перенес рассмотрение вопроса по мобилизации на 10 января. Нардеп предположил, что в среду с высокой вероятностью будет подготовлено решение по рекомендации принятия правительственного закона за основу с предложениями от Комитета (которые должны быть учтены до второго чтения). Тогда 11 января законопроект пойдет в зал на голосование в первом чтении.
Нардеп Железняк ранее отмечал, что комитет Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рассматривал законопроект №10062 о реестре военного учета. Однако вопрос о мобилизации даже не начинали.
Все больше (неформально) говорят, что сегодня по закону о мобилизации решение Комитета приниматься не будет (о чем писал ранее),
– подчеркнул он.
Позже народная депутат Ирина Фриз написала, что 9 января Комитет завершил рассмотрение законопроекта №10062 об усовершенствовании порядка и использовании воинского учета и обретении статуса ветерана войны во время действия военного положения. Его рекомендовали ко второму чтению. Свой голос отдали "за" 11 нардепов, а 5 народных избранников воздержались.
Фриз также рассказала об изменениях в законопроекте №10062.
Не будут вносить сведения:
- о выезде за пределы Украины (дата, страна, в которую осуществляется выезд) и возвращение на территорию Украины (дата, страна, из которой лицо возвращается на территорию Украины);
- о принудительном исполнении решения в отношении лица – должника (реквизиты и сведения исполнительного документа);
- другие персональные данные, позволяющие идентифицировать призывника, военнообязанного или резервиста.
Кроме этого из законопроекта убрали норму по сбору сведений о членах семьи (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, серия и номер паспорта, дата его выдачи, РНУКПН). Как пояснила нардеп, данные могут быть предоставлены исключительно с согласия военнослужащего, резервиста или призывника.
В законопроекте о мобилизации должны существенно изменить некоторые нормы
- Глава комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич отметил, что в законопроекте о мобилизации произойдут существенные изменения отдельных норм. В первую очередь это касалось поиска баланса между конституционными правами граждан и предложенными мерами для решения задач мобилизации.
- К тому же, заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев подчеркнул, что часть механизмов, которые Министерство обороны Украины вместе с Генштабом ВСУ внесли в законопроект о мобилизации, спорна. Он ожидает, что 9 и 10 января решение о судьбе законопроекта будет принято в комитете.
- Член Комитета безопасности, обороны и разведки Украины Соломия Бобровская также заявила, что законопроект требует доработки. Бобровская назвала определенные нормы в проекте закона неприемлемыми и отметила, что в украинском обществе они не работают.