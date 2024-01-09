Комитет должен рассмотреть 5 альтернативных вариантов законопроекта об изменениях в мобилизации. До этого продолжалось закрытое обсуждение проекта закона у спикера Рады с фракциями.
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Железняк сказал, что комитет еще не рассматривал законопроект о мобилизации
Нардеп отметил, что комитет Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки до сих пор рассматривает законопроект №10062 о реестре военного учета. Однако вопроса мобилизации даже не начинали.
Все больше (неформально) говорят, что сегодня по закону о мобилизации решения Комитета приниматься не будет (о чем писал ранее),
– подчеркнул он.
Однако впоследствии Железняк добавил, что в коалиции парламента в этот день также будет совещание в Офисе Президента по повестке дня Верховной Рады. Поэтому уже после нее позиция по рассмотрению законопроекта о мобилизации может измениться.
В законопроекте о мобилизации должны существенно изменить некоторые нормы
- Глава комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич отметил, что в законопроекте о мобилизации состоятся существенные изменения отдельных норм. В первую очередь это касалось поиска баланса между конституционными правами граждан и предложенными мерами для решения задач мобилизации.
- К тому же, заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев подчеркнул, что часть механизмов, которые Министерство обороны Украины вместе с Генштабом ВСУ внесли в законопроект о мобилизации, спорна. Он ожидает, что 9 и 10 января решение о судьбе законопроекта будет принято в комитете.
- Членкиня Комитета безопасности, обороны и разведки Украины Соломия Бобровская также заявила, что законопроект требует доработки. Бобровская назвала определенные нормы в проекте закона неприемлемыми и отметила, что в украинском обществе они не работают.