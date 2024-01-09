Комитет должен рассмотреть 5 альтернативных вариантов законопроекта об изменениях в мобилизации. До этого продолжалось закрытое обсуждение проекта закона у спикера Рады с фракциями.

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Железняк сказал, что комитет еще не рассматривал законопроект о мобилизации

Нардеп отметил, что комитет Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки до сих пор рассматривает законопроект №10062 о реестре военного учета. Однако вопроса мобилизации даже не начинали.

Все больше (неформально) говорят, что сегодня по закону о мобилизации решения Комитета приниматься не будет (о чем писал ранее),

– подчеркнул он.

Однако впоследствии Железняк добавил, что в коалиции парламента в этот день также будет совещание в Офисе Президента по повестке дня Верховной Рады. Поэтому уже после нее позиция по рассмотрению законопроекта о мобилизации может измениться.

В законопроекте о мобилизации должны существенно изменить некоторые нормы