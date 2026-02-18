Популярний аеропорт поряд з Україною не працює через негоду: рейси скасовані

Негода паралізувала роботу аеропорту у Кишиневі – через сніг та намерзання льоду скасували рейси у кілька країн.

У середу негода у Європі накрила Молдову та Румунію – і це призвело до того, що аеропорт у Бухаресті працює з великими труднощами, а певну кількість рейсів з Кишинева довелося скасувати, пише Romania Insider.

Чому не працює аеропорт у Кишиневі?

Через негоду у Кишиневі аеропорт паралізувало – а рейси у Туреччину та Румунію скасовані. Також частина рейсів затримується. Наразі в аеропорту тримається температура -5 – -7 градусів, пише BBC.

Тим часом аеропорт у Бухаресті також працює у середу в умовах сильного снігопаду та вітру: вранці накопичилося вже 30 – 35 сантиметрів опадів, а сильні пориви вітру тільки наносять більше снігу та ускладнюють роботу аеропорту. Безперервно для очищення злітно-посадкових смуг працюють 58 снігоприбиральних машин – але кілька рейсів все одно довелося скасувати.

П'ять літаків перенаправили до інших аеропортів – Софії, Варни, Клуж, та Афін.

Додаткові затримки можливі й надалі через видалення льоду з літаків та ускладнене наземне обслуговування. Тож пасажирам радять перевіряти статус рейсу, а також прибувати до аеропорту раніше.

Що ще слід знати туристам?