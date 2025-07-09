Кроки на швидкий огляд: один з аеропортів ЄС пропонує пасажирам дуже вигідну послугу

Аеропорт Вільнюса у партнерстві з міжнародним велнес-стартапом Walk15 запровадив інноваційний пілотний проєкт. Тепер мандрівники можуть отримати доступ до експрес-перевірки Fast Track, оплачуючи її кроками.

Мандрівникам, які бажають скористатися новою послугою, потрібно буде накопичити 100 000 кроків в спеціальній програмі. Про це пише 24 Канал з посиланням на Walk15.

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Кроки на швидкий огляд в аеропорту Вільнюса

Запуск нового проєкту здійснено в рамках ініціативи "Вільнюс – Європейська зелена столиця 2025". Він спрямований на популяризацію активного способу життя серед населення.

Ініціатива пропонує всім учасникам програми Walk15 Plus можливість раз на тиждень обмінювати 100 000 кроків на послугу Fast Track, яка зазвичай коштує 7 євро.

Статус Зеленої столиці Європи – це виклик, який потребує практичних рішень. І перетворення кроків у бонуси – чудовий доказ того, що інновації можуть приносити реальну користь,

– каже Юрга Почюте-Мікутене з мерії Вільнюса.

Walk15 та аеропорт Вільнюса оптимістично налаштовані, що їхня успішна співпраця стане прикладом для інших міст та транспортних вузлів, які перейматимуть подібні ініціативи.

Тим часом Ryanair збільшить розмір безплатного багажу.