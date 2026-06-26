Кліматологи б'ють на сполох: у Французьких Альпах зафіксували рекордно високу температуру
У французькому гірському місті Шамоні, розташованому біля підніжжя Монблану, зафіксували незвично високу температуру для високогірної місцевості. Температура повітря там сягнула понад +30 градусів.
Як повідомляє Le Monde, експерти зазначають, що така спека є тривожним сигналом для регіону Монблан.
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Річ у тім, що високі температури пришвидшують танення льодовиків і підвищують ризики для гірського туризму та альпінізму. Особливе занепокоєння викликає стан льодовика Боссон, який продовжує стрімко втрачати масу на тлі тривалих періодів аномальної спеки.
Що відомо про аномальну спеку?
Хвиля тепла охопила значну частину Західної та Південної Європи, зокрема Франція, Іспанія, Італія, Португалія та Швейцарія. У деяких регіонах Франції температура перевищувала +40 градусів, що призвело до перебоїв в електропостачанні, обмежень у роботі транспорту та запровадження найвищих рівнів погодної небезпеки.
Метеорологи зазначають, що такі хвилі тепла формуються через поєднання гарячих повітряних мас із Північної Африки та блокуючих антициклонів, які "заморожують" погодну систему над континентом. Це призводить до тривалого утримання високих температур і відсутності опадів.
Кліматологи додають, що за останні десятиліття подібні хвилі спеки в Європі стали не лише частішими, але й інтенсивнішими. Вони починаються раніше влітку, тривають довше та дедалі частіше зачіпають навіть регіони, які раніше вважалися відносно прохолодними – зокрема Альпи.
Аномальна спека у Французьких Альпах / Фото Unsplash
Яка зараз ситуація в Європі?
- Зараз у Європі триває масштабна хвиля аномальної спеки, яка охопила одразу кілька регіонів – від Піренейського півострова до Центральної Європи та Альп.
- Найбільше страждають південні та західні країни, де спека тримається вже кілька днів поспіль і не дає суттєвого нічного охолодження.
- У деяких регіонах вводять підвищені рівні погодної небезпеки, обмежують рух транспорту та попереджають про високий ризик лісових пожеж.
- Міста змушені адаптувати інфраструктуру до екстремальних умов – від охолоджувальних центрів до зміни графіків роботи транспорту та підприємств.