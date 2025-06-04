У Польщі до тла згорів автобус, який прямував до Львова: моторошні кадри
- У Польщі загорівся автобус, що прямував до Львова, з 24 українцями на борту;
- Пожежу гасили 9 бригад рятувальників, ймовірною причиною стало коротке замикання проводки.
У Польщі загорівся автобус, який прямував до українсько-польського кордону. Всередині перебували 24 українці.
Інцидент трапився у неділю, 1 червня. Про це пише 24 Канал із посиланням на inPoland.
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Що відомо про інцидент
1 червня о 16:39 рятувальники отримали повідомлення про загоряння автобуса біля села Слугоцин Великопольського воєводства.
Міжнародний автобус прямував на перетин кордону за маршрутом Колобжег – Львів. На момент пожежі у ньому перебували 22 пасажири та ще двоє водіїв, і всі вони – українці.
На щастя, усі люди встигли вийти з автобуса вчасно ще до прибуття пожежників. Тому постраждалих внаслідок цієї події немає.
Черговий Великопольської державної пожежної служби повідомив, що вогонь гасили аж 9 бригад рятувальників. Попри це, автобус вигорів вщент.
На кадрах можна побачити, що від транспортного засобу залишилася лише основа.
У Польщі загорівся автобус з пасажирами / inPoland
Правоохоронці повідомили, що, попередньо, причиною пожежі стало коротке замикання проводки.
Перевізник надав новий автобус, який забрав з місця події усіх пасажирів. Тож українці змогли продовжити поїздку.