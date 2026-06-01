"Highway to Hel": у Польщі знову запускають скандальний автобусний маршрут

Автобусний оператор FlixBus оголосив про відродження маршруту №666, що курсуватиме від Кракова до популярного курортного міста Геля. Раніше він вже викликав чимало суперечок – зокрема через свій номер.

Новий 13-годинний маршрут між Краковом та Гелем під номером 666 вже потрапляв у скандали: автобусну компанію звинуватила у "пропаганді сатанізму" одна з польських релігійних груп. Тоді через цей тиск номер маршруту змінили, але зараз він знову повертається у "оригінальному" вигляді, пише BBC.

Що відомо про скандальний польський маршрут?

Раніше автобусний маршрут, що жартівливо називали Highway to Hel, виконувала інша польська компанія – PKS Gdynia. Та консервативні релігійні групи Польщі різко виступили проти того, що місто Гель пов'язали з "сатанинським" числом 666, і тому зрештою номер автобуса змінили на 669.

Це сталося ще в червні 2023 року, адже "керівництво прогнулося під вагою листів та запитів". Їх надсилали, можливо, не у дуже великій кількості, але протягом років. Запит був один – змінити номер лінії.

Та вже зараз маршрут відновлюють у колишньому вигляді.

Номер 666 був навмисно обраний як елемент маркетингової комунікації, спрямований на підвищення видимості сполучення на популярному курортному маршруті до Геля,

– повідомив речник FlixBus Александер Каленік.

Біблія визначає число 666 як "число звіра", а Гель надто нагадує за звучанням слово hell, що англійською означає пекло.

Саме ж місто розташоване на краю 35-кілометрового однойменного півострова, що впирається у Гданську затоку біля північного узбережжя Польщі. Туристи їдуть туди заради піщаних пляжів, неймовірних заповідників тюленів та стародавньої архітектури.