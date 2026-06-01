Новый 13-часовой маршрут между Краковом и Гелем под номером 666 уже попадал в скандалы: автобусную компанию обвинила в "пропаганде сатанизма" одна из польских религиозных групп. Тогда из-за этого давления номер маршрута изменили, но сейчас он снова возвращается в "оригинальном" виде, пишет BBC.

Интересно В Польше приближаются длинные выходные: как будут работать магазины 4 – 7 июня

Что известно о скандальном польском маршруте?

Ранее автобусный маршрут, что шутливо называли Highway to Hel, выполняла другая польская компания – PKS Gdynia. Но консервативные религиозные группы Польши резко выступили против того, что город Гель связали с "сатанинским" числом 666, и поэтому в конце концов номер автобуса изменили на 669.

Это произошло еще в июне 2023 года, ведь "руководство прогнулось под тяжестью писем и запросов". Их присылали, возможно, не в очень большом количестве, но в течение лет. Запрос был один – изменить номер линии.

Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

И уже сейчас маршрут восстанавливают в прежнем виде.

Номер 666 был намеренно выбран как элемент маркетинговой коммуникации, направленный на повышение видимости сообщения на популярном курортном маршруте до Геля,

– сообщил представитель FlixBus Александер Каленик.

Библия определяет число 666 как "число зверя", а Гель слишком напоминает по звучанию слово hell, что на английском означает ад.

Сам же город расположен на краю 35-километрового одноименного полуострова, что упирается в Гданьский залив у северного побережья Польши. Туристы едут туда ради песчаных пляжей, невероятных заповедников тюленей и древней архитектуры.