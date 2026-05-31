Как будут работать магазины в период 4 – 7 июня – рассказало издание In Poland.

Каким будет график работы магазинов?

Божье Тело является государственным праздником в Польше. Согласно Закону об ограничении торговли в воскресенье и праздничные дни, крупные торговые сети, супермаркеты и торговые центры 4 июня не будут работать. Такие же правила действуют и во время неторговых воскресений. Поэтому большинство популярных магазинов будет закрыто.

В то же время работать смогут отдельные торговые точки, на которые не распространяется запрет. В частности:

магазины на вокзалах и в аэропортах;

аптеки;

кафе и заведения питания;

цветочные магазины;

небольшие магазины, где покупателей обслуживает владелец или члены его семьи;

некоторые франчайзинговые магазины и другие исключения, предусмотренные законом.



Каким будет график работы магазинов

В пятницу и субботу, 5 и 6 июня, торговые центры, супермаркеты и другие магазины будут работать по стандартному графику. Именно на эти дни стоит планировать большие покупки перед выходными.

А вот в воскресенье, 7 июня, в Польше будет действовать запрет на торговлю. Большинство супермаркетов, торговых центров и магазинов снова будет закрыто. Как и в случае с праздничными днями, работать смогут только отдельные заведения и торговые точки, которые подпадают под законодательные исключения.

Важно! Таким образом, в начале июня поляки будут иметь только два дня для полноценного шопинга – 5 и 6 июня. Поэтому покупки к праздничному и выходному периоду стоит спланировать заранее.

Ранее мы писали, что в 2026 году в Польше магазинам будет разрешено работать только в 8 воскресений, в частности, в последние воскресенья января, апреля, июня, августа и в воскресенье перед Пасхой и перед Рождеством.