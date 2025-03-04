Найбільший у світі айсберг, який плив 40 років, сів на мілину: показуємо його масштаби на відео

Айсберг A23a сів на мілководді в Атлантичному океані, біля острова Південна Джорджія. Його шлях тривав майже 40 років.

Найбільший у світі айсберг плавав у Південному та Атлантичному океанах відтоді, як відколовся від шельфового льодовика Фільхнера – Ронне у 1986 році. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на BBC.

Дивіться також Полярники показали дивовижну локацію поблизу "Вернадського": відео, від якого перехоплює дух

Скоро брила почне танути

Айсберг застряг біля південно-західних берегів острова Південна Джорджія і незабаром почне танути. Рибалки непокояться, що їм доведеться боротися з наслідками.

Наразі площа брили становить приблизно 3 234 квадратних кілометрів.

Айсберг A23a: дивіться відео

Екологи попереджають, що A23a може розпастися на менші айсберги, що становить небезпеку для суден й обмежить доступ до місцевих рибальських угідь. Також це може вплинути на пінгвінів, які мешкають у регіоні.



A23a у співвідношенні з островом Південна Джорджія / BBC

Крім цього, припливи біля острова підійматимуть брилу вгору і вниз, тож вона дряпатиме поверхню континентального шельфу, де живуть корали, морські слимаки й губки.

За словами екологів, це зашкодить видам, однак є природною частиною життєвого циклу.

Вони розповіли й про позитивний бік медалі – лід містить величезну кількість поживних речовин, тож танення айсберга може спричинити новий "вибух життя в океані".