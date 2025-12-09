У Швеції мандрівники можуть безплатно жити у лісових хатинах, але є нюанс

Шведська асоціація Visit Skåne почала кампанію, завдяки якій туристи можуть безплатно відпочивати у лісових кабінах у південному окрузі країни. Втім, їм потрібно дотримуватися одного незвичного правила.

У жовтні шведський округ Сконе запустив дуже незвичну туристичну кампанію – у регіоні шукали мандрівників, що хотіли б безплатно пожити у лісовій хатині протягом кількох днів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Euronews.

Що потрібно знати про безплатний відпочинок у Швеції?

Відпочити серед неймовірно красивих шведських лісів можна безплатно, але є всього одна умова: учасники не мають перевищувати певний рівень шуму. Якщо ж вони видаватимуть будь-які надто гучні звуки, це означатиме раптове припинення відпочинку.

Суть туристичної кампанії полягає у відповіді на шумове забруднення – яке керівниця проєкту вважає однією з найбільш недооцінених екологічних проблем сучасності. Адже постійний шум впливає на стрес, порушує сон та впливає і на фізичне, і на психічне здоров'я. Натомість природа допомагає відновитися – вона покращує концентрацію та допомагає позбутися стресу, пише TTW.

Тож команда проєкту запропонувала туристам можливість відчути, що ж відбувається, коли повсякденний шум зникає.

Швеція, і зокрема Сконе, пропонує щось дедалі рідкісніше у світі: доступ до справжньої тиші. Ми хотіли підкреслити, що тиша – це не порожнеча, а ресурс, який підтримує як добробут людини, так і сталий туризм,

– поділилася керівниця проєкту Жозефіна Нордгрен.

Цікаво! У Швеції природа доступна для усіх громадян завдяки "Allemansrätten" – публічному праву, що дозволяє людям вільно і з повагою пересуватися природою – і на приватних землях також.

Єдине правило перебування було просте – рівень шуму потрібно було підтримувати нижче 45 децибелів – приблизно рівень шуму у бібліотеці чи в тихому офісі. Учасники поділилися, що дотримуватися межі не було надто складно – крім випадкових труднощів у спілкуванні, бо говорити доводилося пошепки.

Протягом тих днів у хатині я відчувала себе такою неймовірно спокійною, щасливою, сповненою сил і задоволення, що тепер хочу знайти таке місце для себе, своїх друзів і родини,

– поділилася одна з учасниць проєкту.

Що ще варто знати туристам?