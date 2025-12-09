В Швеции путешественники могут бесплатно жить в лесных хижинах, но есть нюанс

Шведская ассоциация Visit Skåne начала кампанию, благодаря которой туристы могут бесплатно отдыхать в лесных кабинах в южном округе страны. Впрочем, им нужно соблюдать одно необычное правило.

В октябре шведский округ Сконе запустил очень необычную туристическую кампанию – в регионе искали путешественников, которые хотели бы бесплатно пожить в лесной хижине в течение нескольких дней, сообщает 24 Канал со ссылкой на Euronews.

Что нужно знать о бесплатном отдыхе в Швеции?

Отдохнуть среди невероятно красивых шведских лесов можно бесплатно, но есть всего одно условие: участники не должны превышать определенный уровень шума. Если же они будут выдавать любые слишком громкие звуки, это будет означать внезапное прекращение отдыха.

Суть туристической кампании заключается в ответе на шумовое загрязнение – которое руководитель проекта считает одной из самых недооцененных экологических проблем современности. Ведь постоянный шум влияет на стресс, нарушает сон и влияет и на физическое, и на психическое здоровье. Зато природа помогает восстановиться – она улучшает концентрацию и помогает избавиться от стресса, пишет TTW.

Поэтому команда проекта предложила туристам возможность почувствовать, что же происходит, когда повседневный шум исчезает.

Швеция, и в частности Сконе, предлагает что-то все более редкое в мире: доступ к настоящей тишине. Мы хотели подчеркнуть, что тишина – это не пустота, а ресурс, который поддерживает как благосостояние человека, так и устойчивый туризм,

– поделилась руководитель проекта Жозефина Нордгрен.

Интересно! В Швеции природа доступна для всех граждан благодаря "Allemansrätten" – публичному праву, что позволяет людям свободно и с уважением передвигаться по природе – и на частных землях также.

Единственное правило пребывания было простое – уровень шума нужно было поддерживать ниже 45 децибел – примерно уровень шума в библиотеке или в тихом офисе. Участники поделились, что соблюдать границы не было слишком сложно – кроме случайных трудностей в общении, потому что говорить приходилось шепотом.

В течение тех дней в хижине я чувствовала себя такой невероятно спокойной, счастливой, полной сил и удовольствия, что теперь хочу найти такое место для себя, своих друзей и семьи,

– поделилась одна из участниц проекта.

Что еще стоит знать туристам?