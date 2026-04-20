Як безплатно відпочити у Берліні: місто пропонує туристам виконати просту роботу

Вже цього літа мандрівники можуть відпочити у Берліні практично безплатно – всього за одну просту роботу можна буде отримати спеціальні ваучери. Їх згодом туристи зможуть обміняти на квитки в музеї, екскурсії чи вечері у ресторанах.

Схема BerlinPay запозичила приклад Копенгагена – відтепер у німецькій столиці можна буде прибирати сміття та отримувати за це екологічне завдання приємну винагороду, пише Euronews.

Як працюватиме схема BerlinPay?

У Берліні туристам пропонують під час відвідин міста зайнятися дещо незвичною активністю – прибиранням сміття. За це мандрівники зможуть отримати ваучери, що згодом можна буде обміняти на похід до ресторану, екскурсію Берліном тощо.

Та місто все ще шукає відповідних спонсорів, адже винагорода має бути варта прикладених зусиль. І Берлін сподівається на створення такого собі "позитивного кола": люди залучаються до життя міста, більше цінують район та його оточення та, відповідно, відчувають цінними й себе. Потім це винагороджуватиметься позитивним досвідом, який, знову ж таки, призведе до більшої залученості, пише The Local.

Основна мета програми наразі полягає у заохоченні свідомої поведінки на воді та біля води, адже тема року Берліна – це водний туризм.

Кожен, хто збирає сміття, допомагає упорядковувати свій район або підтримує соціальні проєкти, отримує визнання від партнерів-учасників у вигляді невеликих бонусів або спеціальних берлінських вражень, – написали на сайті проєкту.

Запуск кампанії запланований на літо 2026 року, і проєкт підтримуватиме Департамент економіки, енергетики та державних підприємств Сенату Берліна. Повну програму мають представити в середині травня.



У Берліні можна збирати сміття в обмін на ваучери / Фото Pexels

Проблема зі сміттям у Берліні

Одна з причин запровадження незвичної кампанії зі збору сміття туристами – це проблема засмічення Берліна. Втім, навряд чи можна звинуватити мандрівників у викиданні старих пральних машин, техніки чи меблів.

Та поряд з великогабаритними відходами на вулицях країни опиняються і дрібніші речі: недопалки та упаковки з-під їжі. І основний контрзахід від німецького уряду – це збільшення штрафів. Вже з кінця 2025 року у Німеччині діють значно суворіші правила: викидання недопалка обійдеться у 250 євро замість 55, а у серйозних випадках – навіть до 3000 євро.

