Неаполь струсонув найсильніший землетрус за останні 40 років

У другій половині дня 30 червня поблизу Неаполя стався землетрус магнітудою 4,6 бала. Це стало найпотужнішою сейсмічною подією в регіоні за останні чотири десятиліття.

При цьому повідомлень про значні пошкодження і постраждалих не надходило. Про це пише 24 Канал з посиланням на ANSA.

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Біля Неаполя стався землетрус магнітудою 4,6

Потужний землетрус стався поблизу міста Баколі та Флегрейських полів о 12:47 30 червня. Підземні поштовхи, що зародилися на глибині 5 кілометрів, сильно відчувалися в Неаполі, змусивши багатьох мешканців вибігти на вулиці, побоюючись повторних поштовхів і можливого пошкодження будівель.

У відповідь на сейсмічну активність було введено в дію протоколи безпеки, що призвело до призупинення руху поїздів і закриття однієї гілки неаполітанського метро.

Цей землетрус назвали найсильнішим для цієї місцевості за останні 40 років. Невдовзі після першого підземного поштовху стався вторинний землетрус магнітудою 2,2 бала.

На щастя, не було повідомлень про значні руйнування або травми внаслідок землетрусу.

Нагадаємо, під час попереднього землетрусу під Неаполем на початку червня зазнала пошкодження частина Археологічного парку Помпеї.